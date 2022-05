Descubre aquí quién fue el competidor ganador del Exatlón México All Star 2022, este domingo 1 de mayo, y cuál fue el premio que ganó.

Exatlón México All Star 2022: ¿Quién fue el ganador y cuánto ganó?

Exatlón México, uno de los reality shows más populares del país, ha terminado una temporada más. La final de Exatlón All Star se vivió este 1 de mayo y solo hubo un ganador. Si te perdiste la gran final y te estás preguntando: ¿Quién ganó el Exatlón All Star en la final de este domingo? ¿Fue el equipo rojo o el azul? Descubre aquí quién fue el ganador del Exatlón México All Star 2022 y cuánto ganó.

La competencia de Exatlón México All Star se conformó por los campeones finalistas del reality show de temporadas pasadas, por lo que se trató de una segunda oportunidad.

Toma nota de quién fue el gandor del Reality Show, porque pudo ser uno de sus favoritos. ¿Qué equipo de Exatlón México All Star vió ganar a uno de sus integrantes? Aquí te contamos cómo estuvo la final.

Atletas que formaron parte del Exatlón México ALL STAR

Atletas del equipo azul de Exatlón All Star

Atletas del equipo rojo de Exatlón All Star

¿Quién ganó Exatlón México ALL STAR 2022 y cuánto ganó?

Koke Guerrero, Heliud Pulido y Mati Álvarez fueron los participantes en la recta final. Mati fue la primera eliminada, por lo que Koke Guerrero y Heliud Pulido se disputaron el primer sitio.

Koke Guerrero ganó la sexta temporada de Exatlón All Star el 1 de mayo 2022, el premio que ganó fue de 2 millones de pesos, superior al de las ediciones pasadas.

¿Qué atletas han ganado Exatlón México?

Son diez atletas los que han sido los campeones del Exatlón México.