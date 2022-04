Faltan pocos programas para conocer quién será el ganador de la nueva temporada de Exatlón: All Star, el reality que es furor en México. Es por eso que este jueves 28 de abril se disputó la semifinal y una nueva participante abandonó la competencia: Evelyn Guijarro, del equipo azul.

+Exatlón All Star | Evelyn Guijarro habló de su relación con Mati Álvarez: ¿Hay romance entre las participantes?

Una de las reacciones que más se esperaban era la de Mati Álvarez, quien pese a ser del equipo rojo formó una gran amistad con Evelyn ya que incluso compartieron vacaciones juntas. La competidora, además de romper en llanto por la salida de su compañera, elogió su desempeño: "La luchaste y la peleaste". Luego se dieron un conmovedor abrazo.

+Álbum Panini del Mundial de Qatar 2022: ¿Cuándo sale a la venta y cuánto cuestan los sobres?

Evelyn tomó la palabra para despedirse del programa: "Jamás me habían eliminado, nunca había estado de este lado. Me duele en el alma saber que no voy a poder levantar el trofeo, sentía que esta era una gran oportunidad. Me voy satisfecha por lo que hice. Exatlón me cambió la vida, voy a estar agradecida de por vida con esta marca".

+Así fue la semifinal del programa

Exatlón All Star: horarios de los últimos dos programas

El anteúltimo programa se llevará a cabo este viernes desde las 7:30 de la noche. La gran final será el domingo a las 9:00 de la noche al finalizar MasterChef Junior.

Atletas del Exatlón México ALL STAR

Atletas del Equipo Azul de Exatlón All Star

Macky González - Abandonó la competencia.

Ernesto Cázares - Eliminado.

Javi Márquez.

Evelyn Guijarro - Eliminada.

Ximena Duggan - Eliminada.

Koke Guerrero.

David Juárez “La Bestia”.

Marysol Cortés - Eliminada .

Doris del Moral - Eliminada.

Atletas del Equipo Rojo de Exatlón All Star