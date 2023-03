En el último año, Emiliano Martínez se colocó en el foco del mundo futbol debido a las diferentes tácticas que ha utilizado en momentos de definición. El portero argentino se ha caracterizado por hablarle constantemente a sus rivales para distraerlos, cuestión que despertó mucha polémica. Y si bien en Argentina ya se convirtió en ídolo, en el resto del mundo es bastante cuestionado.

Debido a este contexto, el International Football Association Board anunció que la regla 14 de su reglamento cambiará. Esta norma tiene que ver con los penales y las libertades que tendrán los porteros cuando se vayan a ejecutar. De esta manera, se promueve un juego mucho más limpio y justo.

¿De qué se trata la nueva regla de la FIFA?

A partir del 1 de julio, la regla 14 pasará a dictar: "El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del penal, p. ej. no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería. Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al futbol ni al adversario".

De esta manera, se limita de manera contundente las artimañas que utilizan los porteros para distraer a los ejecutantes en los penales. Otro de los casos bastante destacados fue el de Andrew Redmayne, quien le dio la clasificación al Mundial de Qatar a Australia sobre Perú. El actual futbolista de Sydney FC realizaba movimientos extraños para intentar distraer.

¿Cuándo entrará en vigencia esta regla?

La norma comenzará a ser efectiva a partir del 1 de julio, es decir, para la temporada 2023-2024 y las posteriores. Lo cierto es que estas actuaciones polémicas han sido mucho más frecuentes en los encuentros de selecciones que en las ligas. Pero aún así, la FIFA tiene la intención de erradicar rápidamente esta clase de comportamientos.