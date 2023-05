Este 4 de mayo el rapero Ángel Quezada y la modelo regiomontana se convirtieron en el centro de atención tras el lanzamiento de su video en colaboración con la canción "SABES", el tema se estrenó este 4 de mayo en Spotify y Youtube, pero el video íntimo solo fue publicado en OnlyFans. Pero para sorpresa de los famosos, el video sin censura de Santa Fe Klan y Karely Ruiz ya fue filtrado en redes sociales.

Desde hace semanas Santa Fe Klan y Karely Ruiz han publicado diversas fotos en sus redes sociales, donde aparecen abrazados o besándose, lo que causó una serie de reacciones de sus fans, desde los que demostraban estar ansiosos por la nueva canción y los que tachaban de “vulgares” sus imágenes.

Karely Ruiz tomará medidas legales con contra de quién filtró el video

Esta no es la primera vez que se filtra un video exclusivo de Karely Ruiz, recordemos que hace un par de meses se dio a conocer un clip donde aparece con otra chica, en aquella ocasión la modelo regiomontana aseguró que era injusto que el video fuera compartido en las redes sociales, pues tiene seguidores que pagan para ver su contenido: "siempre he tenido ese conflicto porque no es justo, pero bueno". Aunque, esa vez no tomó acciones legales, aún se desconoce lo que dirá en este nuevo caso.

El video sin censura de Santa Fe Klan Ft. Karely Ruiz ya está en redes sociales

A tan solo unas horas de que Santa Fe Klan y Karely Ruiz publicaran su video en OnlyFans, ya fueron víctimas de la pirateria, tal cómo le pasó a Babo de Cartel de Santa, el clip ya fue filtrado y se está compartiendo por algunos internautas en redes sociales a cambio de likes.

Algunos también han hecho capturas de pantalla donde se ve a Karely Ruiz en un inicio con lencería y con unas botas rosas, mientras que Santa Fe Klan aparece con camiseta blanca y un pantalón de mezclilla; pero conforme avanza la canción los besos suben de tono.

El video fue grabado originalmente para su cuenta de OnlyFans, a la cuál solo se puede tener acceso pagando una suscripción mensual y donde a pesar de las restricciones, alguien logró descargar el clip y lo compartió sin autorización en redes sociales.