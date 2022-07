HOY, sábado 9 de julio, llega la cuarta fecha de la FMS México. En esta oportunidad el evento se llevará a cabo a partir de las 16 (horario local) en Explanada de la Feria (interior del distrito León - C. Olimpo 704).

En esta oportunidad habrá dos batallas de exhibición: Zticma vs. Stigma (Chile) y Majestic vs. Fat Tony ya que Lobo Estepario no podrá asistir a la jornada. Además, se enfrentarán 10 competidores por la tabla.

¿Cómo ver el evento EN VIVO y EN DIRECTO?

Este evento de FMS, que se llevará a cabo HOY, sábado 9 de julio, en Explanada de la Feria (interior del distrito León - C. Olimpo 704), se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través del canal de YouTube.

#FMSMEXICO Jornada 4 Temporada 3 - #FMS22 | Urban Roosters

Hora por país:

México : 16.00 horas

: 16.00 horas Colombia : 16.00 horas

: 16.00 horas Perú : 16.00 horas

: 16.00 horas Venezuela: 17.00 horas

17.00 horas Chile : 17.00 horas

: 17.00 horas Argentina : 18.00 horas

: 18.00 horas Brasil : 18.00 horas

: 18.00 horas Uruguay : 18.00 horas

: 18.00 horas España : 23.00 horas

: 23.00 horas Estados Unidos: 14.00 horas PT / 17.00 horas ET

+Batallas confirmadas

Rapder vs. Láncer Lirical

vs. Skiper vs. Jony Beltrán

vs. Yoiker vs. Garza

vs. RC vs. Dominic

vs. Aczino vs. Dante

vs. Zticma vs. Stigma (Chile) - exhibición

vs. (Chile) - exhibición Majestic vs. Fat Tony - exhibición

vs. - exhibición Lobo Estepario no podrá asistir a la jornada.

+FMS México 2022: así está la tabla de posiciones