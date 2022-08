La famosa actriz y modelo mexicana Eugenia Cauduro, quien actualmente tiene 54 años, publicó una imagen en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral. En la misma se la ve posando y en la bajada cuenta: "Me veo bien, me siento bien. 18 kilos menos”.

La actriz había subido de peso luego de una fuerte depresión que sufrió al separarse de Enrique Morán, padre de sus dos hijos Patricio y Luciana Morán Cauduro. Incluso en una entrevista con “El Universal”, indicó que durante la pandemia de Covid-19 tuvo problemas con su salud mental que le había afectado en su peso.

Al contar que logró bajar 18 kilos, los seguidores rápidamente comenzaron a comentar la publicación mostrándose felices por su cambio radical. Es por eso que incluso Eugenia se tomó un tiempo para responderle a todos sus fans.

El mensaje motivacional de Eugenia Cauduro

Eugenia Cauduro publicó hace tres semanas un mensaje motivacional en su cuenta oficial de Instagram: "He estado ausente de las redes, lo sé, pero muy feliz también ocupando mi tiempo en mi, solo en mi. ¡Los resultados han sido increíbles! me encantan! Que importante darse una pausa seguir con lo que hemos dejado pendiente por las razones que sean y seguir!", reveló. Y añadió: "Estoy enfocada y concentrada, pero siempre agradecida con todos (as) ustedes que son parte de mi motor, mi fuerza y mi inspiración".