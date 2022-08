Survivor México 2022, el reality que es furor en la pantalla de TV Azteca, despidió la semana pasada a Gabo Cuevas, uno de los participantes que se volvió furor en las redes sociales por su desempeño dentro de la competencia. Sin embargo, el ex Jaguares se mostró feliz y compartió en sus redes sociales algunas imágenes de su impactante cambio físico.

"Mi nuevo Gabriel… Después de 70 días", publicó Gabo en su cuenta de Instagram. La foto se volvió viral en cuestión de minutos y todos quedaron sorprendidos por el cambio del periodista, quien recibió mensajes de cariño en todas las redes.

+¿Cómo lucía Gabo Cuevas antes de Survivor México 2022?





+El mensaje de Gabo para despedirse del reality

Gabo Cuevas publicó en su cuenta de Instagram un mensaje para despedirse de Survivor México 2022: "Gracias por dejarme mostrarme sin miedo a que me juzguen por ser blanco, gris y a veces oscuro, pero siempre auténtico y leal. Fueron 70 días que me hicieron aprender más de mí y a trabajar en esa voz que muchas veces me ha llevado a la duda…Hoy sólo sé que seguiré trabajando en mi mejor versión". Y añadió: "PD: Gracias por amar u odiar mi historia en esta temporada".