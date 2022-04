En Facebook compartimos nuestros momentos más emotivos, las canciones que nos gustan, publicar memes, mandar mensajes a tus amigos, subir selfies y más; en el feed nuestros contactos pueden poner sus reacciones, ya sea un like o un emoji, pero hay personas que entran a nuestro perfil sin dejar rastro, ya sea por tímidos o porque no quieren que te enteres que son tus fans. Aquí te mostramos el truco para saber quién entra o mira tu Facebook. ¿Será que tu ex aún pasa a ver qué tal te va en redes sociales?

Lo mejor de este truco es que no necesitas descargar apps adicionales que pongan en riesgo la seguridad de tu dispositivo o que comprometan tu seguridad, ya que solo se trata de revisar el código HTML de la página de tu perfil de Facebook y aquí te decimos cómo hacerlo.

¿Cómo saber quién entra o mira mi perfil de Facebook?

Este truco fue revelado por Xataka y antes de iniciarlo, debes saber que lo recomendable es hacerlo desde una computadora con sistema operativo Windows. Para saber quién entra o mira tu perfil de Facebook debes seguir los siguientes pasos:

1. Entra a tu perfil de Facebook (Versión de escritorio, desde Google Chrome, Edge o cualquier otro navegador).

2. Pulsa la tecla F12 o Control + Mayúsculas + I para ingresar a las herramientas para desarrolladores.

3. Ahora tendrás que entrar en el visor de código fuente o pulsar Control + U para que el código fuente se abra en otra ventana.

4. Pulsa las teclas Control + F para abrir el buscador

5. Busca el BUDDY_ID

6. Te aparecen varias coincidencias, y cada entrada que comience con buddy_id representa al perfil de de alguien que ha entrado o visto tu perfil de Facebook.

7. Tras cada término de buddy_id aparecerá un código numérico.

8. Abre una ventana en tu navegador y escribe Facebook.com/ y a continuación pega uno de dichos código numéricos.

https://www.facebook.com/ + código de usuario

Por ejemplo: https://www.facebook.com/76773233

10. Pulsa Enter y automáticamente te llevará al perfil de una de las personas que ha visto tu Facebook.