El artista del momento y que ha colocado sus temas en las listas de popularidad, es el tapatio Peso Pluma y aunque muchos creían que sería el encargado de entonar el Himno Nacional en la pelea de box de ‘Canelo’ Álvarez, el cantante solo estuvo presente como invitado comentarista de Televisa, lo que causó diversas reacciones, entre ellas las del periodista deportivo David Faitelson.

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma causó gran revuelo al llegar al Estadio Akron y se dio tiempo de tomarse algunas fotos con sus fans, previas a la pelea, donde el mexicano Canelo Álvarez venció en decisión unánime a John Ryder.

Aunque el intérprete sólo hizo breves comentarios sobre la pelea, en todo momento y desde un inició confió en que sería el vencedor.

La presencia de Peso Pluma como comentarista de Televisa en la pelea del Canelo ha dejado todo tipo de opiniones en redes sociales, desde los fans emocionados que los consideran como un triunfo fans de su ídolo y los que quedaron algo desconcertados como Faitelson, quien en una transmisión en vivo de ESPN, lanzó irónicamente algunos comentarios sobre la invitación de TUDN al cantante

“Tengo que adaptarme a los tiempos modernos, incluyendo que la narración en México, en uno de los canales, tenía a hoy un muy reconocido cantante, a Peso Pluma. Imagínese usted que yo estoy esperando un comentario de Peso Pluma, para que me diga cómo o porqué el Canelo no es capaz de noquear a John Ryder, pero está bien, no hay problema, puedo con eso y con más, nos adaptamos a las épocas”, señaló.