David Faitelson es uno de los periodistas más polémicos de la televisión mexicana, creador de un estilo que muchos han tratado de emular, sabiendo que cualquier opinión que dé es imposible que pase desapercibida.

El conductor lleva ya cerca de dos décadas en ESPN, cadena que lo ha dejado crecer y desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, la relación con sus compañeros es tensa, debido a que muchas veces los debates se vuelven acalorados.

Contrario a lo que vive en la cadena de paga, Faitelson recuerda con nostalgia sus días en TV Azteca, cuando él define la relación que llevaba con sus compañeros cercana a lo que ocurre en una familia, manteniendo hasta hoy una gran amistad con personalidades como Christian Martinoli, Luis García, Antonio Rosique o Enrique Garay.

"Lo único que yo extraño y mi esposa Irene me acusa cuando regresamos a México, asegurando ‘ya no vas a encontrar eso, David’, es ese sentido de grupo, de redacción. El otro día hablaba con Enrique Garay y realmente nuestra redacción era una familia. Aquí (En ESPN) eso no existe, aquí tienes que entrar, con todo respeto, a ver si no te van a dar un cuchillo por la espalda”, aseguró en charla con Toño de Valdés para Youtube.

Igualmente, recordó con cariño un día que fue apoyado por sus excompañeros con una apuesta: “Dimos el enganche de esa casa en obra negra, eran tres pagos y debíamos 140 mil pesos. Llegué a la redacción, me preguntaron por qué estaba preocupado y respondí: ‘muchachos, nada más tengo 40 mil, no me va a alcanzar para pagar mañana y la penalización es perderlo todo´. Salta Garay y me dice: ‘¿Por qué no hacemos un 10 a 1 del futbol americano?’. Comenté ‘¿qué hace falta?’, y se trataba de que concedieran 10 partidos y ‘con lo que ganes vas a sacar para pagar lo de tu casa’ y se dio. En la redacción había una fiesta, ellos no ganaron un centavo, pero se sentían compenetrados; cada vez que recuerdo esa casa se me caen hasta las lágrimas”.

¿Se iría de ESPN?

Se sabe que pese a los roces con sus compañeros, Faitelson está muy contento en ESPN. Sin embargo, se mencionó que hace algunos meses recibió una buena oferta por parte de TUDN que optó por rechazar.