Este día se confirmó el fallecimiento de la actriz Lisa Loring, quien interpretó a la Merlina Addams original en la primera serie live action que la Familia Addams tuvo en la TV, por lo que es importante conocer quién era y de qué murió esta talentosa intérprete, que fue la primera en darle vida a la más pequeña de una de las familias más reconocidas de la cultura pop.

También es importante concoer sobre ella ahora que la serie Merlina de Netflix, protagonizada por Jena Ortega se ha vuelto todo un fenómeno al punto de haber puesto de moda un baile en TikTok, por lo que se puede ver que la influencia de Loring ha sido muy fuerte durante los casi 60 años que su papel ha estado presente en la TV a través de las repeticiones. Y luego de que se confirmara su fallecimiento este día, es necesario conocer a esta legendaria actriz.

Fallece Lisa Loring, la Merlina Addams original: ¿Quién era?

Lisa Loring fue una actriz estadounidense reconocida a nivel mundial por haber trabajado en la serie de televisión de acción en vivo de La Familia Addams entre 1964 y 1966 en la que interpretó el papel de Wednesday Friday Addams, conocida en España coomo Miércoles Addams en España, y como Merlina Addams en Latinoamérica. Su papel fue muy importante ya que esta fue la primera vez en la que los personajes creados por Charles Addams fueron interpretados por actores de carne y hueso.

La actriz, quien nació bajo el nombre de Lisa Ann DeCinces en Kwajalein, Islas Marshall, 16 de febrero de 1958 y para su mala suerte sus padres se divorciaron cuando ella era muy pequeña; la niña tuvo que cambiar de residencia muy joven y de Hawai llegó a vivir a Los Ángeles, en donde su carrera en la farándula empezó cuando fue elegida para interpretar a Merlina Addams en la serie de La Familia Addams, una serie exitosa que estuvo al aire entre 1964 y 1966.

Fallece Lisa Loring, la Merlina Addams original: ¿Cómo fue su carrera luego de la Familia Addams?

Después de terminar su papel como Merlina, que terminaría influyendo décadas después a actrices como Christina Ricci y Jena Ortega, Loring no pudo obtener el éxito de nuevo a pesar de haber participado en la comedia de ABC The Pruitts of Southampton, y luego de 1980 a 1983, interpretó al personaje de Cricket Montgomery en la telenovela de CBS As the World Turns, la cual es desconocida fuera de los Estados Unidos. Más tarde estaría en películas de Serie B como en las películas slasher de serie B Blood Frenzy (1987), Iced (1988) y Savage Harbor (1987).

Debido a que ya no volvió a conseguir llamados para actuar, terminó como maquillista y guionista en películas para adultos en donde conoció a Jerry Butler, actor de este tipo de películas con quien estuvo vinculada emocionalmente por años. Antes de él, estuvo casada con su novio de la infancia, Farrell Foumberg en 1973 cuando tenía 15 años y tuvo una hija y más tarde, y luego, estuvo unida al tambien actor Doug Stevenson, con quien tuvo a su segunda hija.

¿De qué murió Lisa Loring, la Merlina Addams original?

A través de cun comunicado al medio Variety, la hija de Loring, Vanessa Foumberg explicó que su madre murió el sábado de un derrame cerebrovascular masivo, información que fue confirmada por Laure Jacobson, amiga de la actriz quien explicó que este derrame fue ocasionado por el tabaquismo y la presión alta que afectaban a Lisa Loring, quien había estado en soporte vital durante 3 días, por lo que su familia decidió quitárselo.