Este lunes 8 de agosto se confirmó el lamentable fallecimiento de Olivia Newton-John, quien diera vida a Sandy en la icónica película 'Vaselina' (Grease). La actriz perdió la vida a los 73 años de edad, a causa de cáncer de mama, enfermedad con la que luchó por más de tres décadas, según se informó en su página oficial de Facebook e Instagram.

La información fue confirmada por su esposo John Easterling en un comunicado y la familia ha pedido respeto a la privacidad "durante este momento tan difícil".

Olivia Newton-John siempre será uno de los rostros más recordados de Hollywood. por haber protagonizado 'Vaselina' (Grease) en 1978, la cinta dirigida por Randal Kleiser, ya que Sandy y Danny Zuko, interpretado por John Travolta, son una de las parejas más icónicas en la historia del cine.

El reencuentro de Olivia Newton John y John Travolta

En 2002, las estrellas Olivia Newton John y John Travolta nos regalaron un gran momento al reunirse sobre un mismo escenario, en una presentación organizada por Paramount Pictures, con motivo de los 24 años de la película. Olivia y John cantaron de nuevo juntos "You're the One That I Want", causando la euforia de todos los fans.