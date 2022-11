¿Falleció Jason David Frank, el Ranger Verde de los Power Rangers? Esta es la duda que asalta a los fans de la popular serie que inició en los años 90 y que al día de hoy todavía sigue vigente. Y es que al ser uno de los integrantes originales de la serie, el actor era uno de los más queridos en la franquicia, por lo que la noticia de su probable muerte ha dejado en shock a todo mundo por lo que vale la pena averiguar qué es lo que se sabe del suceso.

El actor de 49 años saltó a la fama mundial cuando se integró al elenco de la popular serie en los años 90 ya que primero llegó siendo el ranger verde para luego de un tiempo, convertirse en el ranger blanco y ser el líder del equipo tras la partida del actor que hacía el papel de Jason, el líder original.

Esta mañana se hizo viral la noticia del posible fallecimiento del actor Jason David Frank, debido a que su entrenador, Mike Bronzoulis subió a su cuenta de Facebook una publicación en la que confirmó la muerte del intérprete a quien llamó "mi hermano de otra madre", además de desearle pronta recuperación a la esposa del intérprete.

El entrenador dijo sobre este suceso:

"QEPD mi hermano de otra madre Jason David Frank Todavía estoy en shock. Me siento terrible, me llamó, me dejó un mensaje y tardé mucho. Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones por su esposa Tammie y sus hijos, preso para que Dios los lleve a través de este momento difícil".