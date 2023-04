Peso Pluma acaba de posicionar la canción ‘Ella baila sola’ en el listado de Top 50: Global de Spotify, superando a ‘Flowers’ de Miley Cyrus y ‘Music Sessions #53’ de Shakira y Bizarrap. El cantante de de corridos tumbados o ‘belicones’ es uno de los solteros más codiciados del momento pero hace unas semanas se le vio muy cariñoso paseando con una modelo en Disneyland, pero tal parece que las cosas no salieron bien.

Peso Pluma fue captado en diversos videos tomado de la mano con la modelo Jailyne Ojeda, por lo que surgieron los rumores de un nuevo romance, sin embargo la influencer aclaró cómo fue salir con el cantante.

Jailyne Ojeda Ochoa es la modelo protagonista del video de ‘Ella baila sola’, originaria de Indio, California, y de ascendencia mexicana. Nació el 9 de enero de 1998 por lo que actualmente tiene 25 años de edad. Es una estrella de redes sociales, tan solo en Instagram tiene casi 15 millones de seguidores.

La influencer Jailyne Ojeda aclaró a través de sus historias de Instagram que Peso Pluma la invitó a una cita en Disneyland, un día antes de que grabarán el video musical; pero la modelo dejó en claro que que nunca andaría con el intérprete de ‘El Azul’.

"Me invitó a una cita en Disney y eso fue todo, Nunca me f...ó como todo el mundo piensa, me dejó usar su chaqueta ya que me estaba congelando en Disney y se la devolví al día siguiente cuando hicimos el video musical (‘Ella baila sola’). Eso es todo".

Fue una linda cita pero NUNCA tendría a un chico como él como novio, ¡me engañaría con todo el mundo! Jaja, siempre les he dicho que salgo con hombres leales, discretos y que no tienen redes sociales", añadió Jailyne.