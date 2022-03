Quienes decidieron maratonear y verse de un golpe todos los capítulos sobre Anthony y Kate, ya comienzan a preguntarse cuándo se estrena la tercera temporada de Bridgerton y quiénes serán sus protagonistas. Sigue leyendo porque te contaremos todo lo que se sabe de la próxima temporada.

Bridgerton es una de las series más populares del momento en Netflix, la primera temporada rompió récords de visualizaciones y esta segunda entrega promete continuar con este logro, porque esta saga de historias creadas por la escritora Julia Quinn se ha convertido en una de las grandes favoritas del público.

Bridgerton 3 temporada: ¿Quién la protagonizará?

La serie nos presenta a la familia Bridgerton, formada por la madre Violet, vizcondesa viuda Bridgerton, y sus cuatro hijos Anthony, Benedict, Colin y Gregory, y sus cuatro hijas Daphne, Eloise, Francesca y Hyacinth.

En la primera temporada vimos la historia de Daphne, la mayor de las hermanas, quien después de algunos enredos terminó enamorada de Simon, y la segunda entrega, estrenada el 25 de marzo por la tarde, tuvo como protagonistas a Anthony y Kate.

En la serie literaria Julia hizo un libro para cada uno de los hermanos y de acuerdo a lo que ha mencionado la productora Shonda Rhimes, para la serie de Netflix se está planeando algo similar. Lo que daría como resultado 8 temporadas, una para cada hermano.

Según los libros la tercera temporada sería protagonizada por Benedict Bridgerton, el artista segundo en nacimiento. Benedict vivirá una historia de amor tipo cenicienta con Sophie Beckett, una chica de clase social baja que aún no ha sido introducida en la serie de Netflix. Sin embargo, no podemos estar seguros de que Benedict sea el protagonista de la tercera entrega porque Rhimes confesó que no piensa seguir el orden de los libros.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Bridgerton?

Netflix aún no ha revelado una fecha oficial para la tercera temporada de Bridgerton, aunque esta ya fue confirmada. Según las últimas informaciones, la siguiente temporada ya ha iniciado grabaciones por lo que se podría esperar que su estreno llegue en 2023.

Además, la productora comentó que están trabajando para disminuir el tiempo entre producciones, por lo que podríamos esperar esta nueva temporada a inicios de año.