A menos de una semana de la controversia que provocó por promocionar a la casa de apuestas 1xBet mediante una historia en la red social Instagram, este viernes la árbitra asistente Valeria Saraí Andrade Lázaro ha sido expulsada de la Federación Mexicana de Futbol.

En un comunicado muy escueto y contundente publicado en los canales oficiales de la Federación Mexicana de Futbol, "la Comisión de Árbitros informa que a partir del día de hoy, 18 de febrero, Valería Saraí Andrade Lázaro deja de formar parte de la plantilla de la citada Comisión".

De esta manera, la carrera de Valeria Andrade como árbitra asistente profesional, que comenzó en la temporada 2013-14 en la Tercera División, ha llegado a su fin después de haber participado también en Segunda División, Liga Premier, torneo de Fuerzas Básicas sub 13, sub 17 y sub 20 y la Liga MX Femenil.

¿Qué hizo la árbitra ValeriaAndrade ?

En su cuenta de Instagram, Valeria Andrade publicó un video en el que hizo una promoción de la mencionada casa de apuestas con el siguiente mensaje: "Hola, amigos, quiero recomendarles una casa de apuestas, 1xBet, la más confiable, con los coeficientes más altos y pagos garantizados. Se les dará un bono de 130 dólares a los nuevos jugadores en su primer depósito y no pierdas la oportunidad de hacerte rico. Dale click aquí".

En su articulo 26, el Código de Ética de la FIFA establece que "todos los oficiales, árbitros y futbolistas, así como los intermediarios y organizadores de partidos, están sujetos al Código Ético de la FIFA de la manera siguiente: Tienen prohibido participar en apuestas, juegos de azar, loterías o actividades y transacciones similares, de forma directa o indirecta, que estén relacionados con los partidos de fútbol o cualquier otra actividad vinculada con el balompié".