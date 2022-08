Vender contenido exclusivo se ha convertido en una alternativa para muchas famosas del medio deportivo de obtener altos ingresos, desde conductoras de televisión hasta atletas internacionales, tales como Renee Gracie la piloto de carreras de autos o Key Alves la campeona brasileña de voleibol; pero recientemente se ha hecho tendencia Felice "Lil Bulldog" Herrig, la peleadora de UFC que dejó los guantes para convertirse en estrella de Onlyfans.

Felice "Lil Bulldog" tuvo que abandonar su carrera debido a una lesión y fue cuando incursionó en OnlyFans, aunque con la plataforma ha obtenido altas ganancias, la peleadora decidió volver al octágono para tener un combate más.

Felice "Lil Bulldog" Herrig es originaria de Buffalo Grove, Illinois y nació el 18 de septiembre de 1984. Comenzó su carrera practicando kickboxing y Muay Thai, ganó el título de peso gallo de los Estados Unidos de la International Kickboxing Federation y actualmente ocupa el puesto número 2 del mundo en la International Kickboxing Federation Pro Women's Muay Thai Bantamweight Division. Pasó a las MMA en 2009 tras memorables combates, en 2013 fue fichada por el Ultimate Fighting Championship (UFC), donde se enfrentó a otras peleadoras como Paige VanZant, Alexa Grasso, Justine Kish y Michelle Waterson.

Felice tuvo que alejarse de los combates tras sufrir una rotura del ligamento cruzado y regresó en el pasado 4 de junio del 2022 para enfrentarse a Karolina Kowalkiewicz en el evento UFC Vegas 56. Aunque perdió su última pelea, "Lil Bulldog" es ya una estrella de OnlyFans, donde ha logrado una fortuna, por lo que sus ingresos ya no dependen de lo que logre con sus puños.

“Probablemente habría regresado mucho antes de mi lesión si no fuera por OnlyFans, porque hubiera tenido que hacerlo. Probablemente no hubiera estado lista y al menos estaba lista para esta última pelea. Ahora, con OnlyFans, me pagan semanalmente y no tengo problemas para que me paguen, puedo cuidar mi cuerpo de la misma manera que un atleta profesional lo necesita”, comentó Felice.