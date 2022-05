Este 10 de mayo es una de las celebraciones más importantes para todos los mexicanos, ya que se festeja el Día de las Madres. Cada año se celebra a las reinas de la casa sin importar qué día de la semana caiga. Aunque el amor para mamá es incondicional, en ocasiones es difícil expresarnos con palabras, por ello aquí te ayudamos como las mejores frases, mensajes e imágenes para desear un ¡Feliz Día de las Madres!

Lo mejor de estas frases para el Día de las madres e imágenes es que solo deberás copiarlas y enviarlas ya sea a través de un mensaje de WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, instagram o hasta publicarlo directamente en Facebook.

Al igual que en el resto del mundo, en México tenemos una gran lista de celebraciones, como el Día de la Mujer, el Día del Hermano, el Día del Abuelo, el Día del Perro, el Día del Padre, el Día de Muertos, el Día del Gato, el Día del Niño, pero hoy se festeja en grande el Día de la Madres y estas frases te ayudarán a expresar lo mucho que las amas.

Mensajes cortos de WhatsApp para el Día de las madres

1. Para ti que siempre tuviste tus brazos abiertos y tu corazón lleno de amor hacia mí, te deseo toda la felicidad del mundo. Gracias y que pases un lindo día sabiendo que eres querida por todos.

2. La vida no viene con un manual de instrucciones, viene con una madre y tú eres la mejor. ¡Feliz Día de las Madres!

3. ¡Feliz día Mami! Hoy en tu día: gracias por ser tan bella, tan pura, tan tierna, única y especial. Gracias por ser mi Madre.

4. Mamá: aunque el calendario dice que hoy tengo que decirte lo mucho que te quiero, espero que sepas que te quiero todos los días del año. ¡Feliz Día de las Madres!

5. Quien trata una mujer como una princesa, demuestra que fue educado por una reina. En el Día de las reinas: ¡Felicidades mamá!

6. "Nada pides, todo lo das, gracias por ser como eres, gracias por ser una gran mamá. ¡Feliz día de la madre!"

7. A ti mamá. Cinco letras tiene un ángel, que me cuidó en su vientre, me llevó por mil caminos, me enseñó a ser valiente. ¡Feliz Día de las Madres!

8. Se escribe MAMÁ, pero se pronuncia la MUJER más VALIOSA de este mundo. Felicitaciones por el día de la madre. ¡Te amo!

9. Me enseñaste a levantarme cuando caía, a disfrutar de los buenos momentos y a sobrellevar los malos, que la paciencia es una virtud, que de los errores se aprende y que con amor todo es más fácil. ¡Te quiero mamá, feliz día!

10. Una madre es capaz de dar todo sin recibir nada. De querer con todo su corazón sin esperar nada a cambio. De invertir todo en un proyecto sin medir la rentabilidad que le aporte su inversión. Una madre sigue teniendo confianza en sus hijos cuando todos los demás la han perdido. Gracias por ser mi madre.

Frases de Día de las madres

1. “El amor de madre es el combustible que permite a un ser humano normal hacer lo imposible”, Marion C. Garretty

2. “Todo lo que soy y espero ser, se lo debo al ángel de mi madre”, Abraham Lincoln.

3. "Una madre es alguien a quien pides ayuda cuando te metes en problemas". Emily Dickinson

4. “El amor de una madre por su hijo es como ninguna otra cosa en el mundo. No conoce la ley, no tiene lástima, desafía todas las cosas y aplasta sin piedad todo lo que se interpone en su camino”, Agatha Christie.

5. “Mi madre fue mi mejor maestra, una maestra de la compasión, amor y valentía. Su amor es dulce como una flor, mi madre es esa dulce flor de amor”, Stevie Wonder.

6. “Mi madre es mi raíz, mi fundación. Ella plantó la semilla en la que se basa mi vida; la creencia de que la habilidad para conseguir lo que quieres comienza en tu mente”, Michael Jordan.

7. "Jamás en la vida encontraréis ternura mejor, más profunda, más desinteresada ni verdadera que la de vuestra madre". Honoré de Balzac

8. "Los brazos de una madre están hechos de ternura y los niños duermen profundamente en ellos". Víctor Hugo

9. “¿No lo saben los poetas mejor que otros? Dios no puede estar siempre en todas partes: y, por eso, inventó a las madres”, Sir Edwin Arnold.

10. “El amor de una madre lo es todo. Es lo que trae a un niño a este mundo. Es lo que moldea todo su ser. Cuando una madre ve a su hijo en peligro, es literalmente capaz de cualquier cosa. Las madres les han quitado autos a sus hijos y destruido dinastías enteras. El amor de una madre es la energía más fuerte conocida por el hombre”, Jamie McGuire.

11. “La madre es el latido del corazón en el hogar; y sin ella, no parece haber latido del corazón”, Leroy Brownlow

Si estas frases para el Día de las madres no te son suficientes, aquí te dejamos las mejores imágenes para enviar por WhatsApp:

Imágenes para el Día de las madres