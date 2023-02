Este 14 de febrero se celebra en muchos países el Día de San Valentín, una fecha en que se celebra la amistad y el amor, si deseas felicitar a las personas que más quieres pero no sabes qué palabras decir, aquí te ayudamos un poco, armamos para ti una lista de las mejores frases e imagenes para compartir con tus amigos y pareja.

Estas palabras demostrarán cuánto amor puedes sentir por las personas especiales en tu vida. Lo mejor de estas frases y fotos es que solo deberás copiar y pegar, para poder compartirlas en WhatsApp, Facebook o más redes sociales.

Frases para el 14 de febrero para amigos y amigas

1. Los amigos son la familia que uno elige. ¡Feliz 14 de febrero!

2. Los verdaderos amigos son como los buenos zapatos: podemos tener muchos, pero siempre andamos con los que nos sentimos más cómodos. ¡Los quiero!

3. El amor es temporal, pero la amistad es para siempre. (Kelly Wheeler)

4. Ni la distancia ni el tiempo ni nada de este mundo podrá acabar con una amistad de oro como la nuestra ¡Feliz día de San Valentín, amiga muy querida!

5. Gracias por la hermosa amistad que siempre me regalas, espero que todo te esté yendo bien y que pronto nos volvamos a ver ¡Feliz día de San Valentín!

7. Nunca dejaré de agradecerte por soportar tantos llantos de mi parte. Eres quien siempre me comparte su alegría, por ello celebro hoy tu preciosa amistad. ¡Feliz San Valentín!

8. Mi mejor amigo es el que saca a relucir lo mejor de mí. (Henry Ford)

9. Los grandes amigos son difíciles de encontrar, difíciles de dejar e imposibles de olvidar. (G. Randolf)

10. Un amigo es aquel que los sabe todo de ti, y a pesar de todo te quiere.

11. Puede que no todos los días sean perfectos, pero siempre están completos cuando estás allí para decir algo y tener los mejores ánimos.

12. Hemos compartido sonrisas y lágrimas, pero sobre todo risas y complicidades. Feliz día amigo.

Frases para el 14 de febrero para enamorados

1. Tú y yo el 14 de febrero, el 15, el 16, el 17… y todo lo que nos resta de vida.

2. Eres la manera que tiene el mundo de decirme qué bonita es la vida. ¡Feliz San Valentín!

3. Tú no sabes el desorden de emociones que me provoca tu sonrisa.

4. Si pudieras ver en mi corazón, verías lo infinito que es mi amor por ti. ¡Feliz 14 de febrero!

5. Eres la página más bella que el destino escribió en mi vida.

7. Si tuviera que elegir entre amarte y respirar, me gustaría utilizar mi último aliento para decir: ¡Te amo!

8. Te quiero no por lo que eres, sino por lo que soy yo cuando estoy contigo.

9. Te quiero como a nadie, y para mí no hay mejor forma de pasar San Valentín que a tu lado. ¡Siempre recuerda lo mucho que te amo!

11. Cuando algo vale la pena, solo tienes que vivirlo y esperar que sucedan cosas buenas; solo con tu amor lo comprendí.

12. Aunque discutamos, aunque haya conflictos… La pareja perfecta no es la que no tiene problemas, es la que a pesar de los obstáculos, siempre permanece unida.

13. Me has robado el corazón y ya no hay vuelta atrás. Feliz San Valentín. ¡Eres mi vida!.

15. Te quiero más que poder dormir un domingo hasta medio día.

16. Amarte es mi actividad favorita. ¡Feliz San Valentín!

