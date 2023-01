La escalada es un deporte nuevo en el programa olímpico, hizo su debut en Tokio 2020 y para los Juegos de París 2024 las expectativas son aún mayores ante un nuevo formato de competencia. Es ahí que surge el sueño de María Fernanda Hidalgo, una chica de 21 años con el anhelo de ser la primera escaladora mexicana en unos Juegos Olímpicos.

Marifer puede presumir ser seleccionada nacional por cinco años consecutivos, lo cual le ha traído logros como el campeonato Nacional de Velocidad Regional 2019, el segundo lugar en el Nacional de Bloque 2018 y el lugar número 16 de combinado en Panamericano de la juventud en Montreal, Canadá en 2017 y por ello, ante el ingreso de la escalada al programa olímpico, Fernanda comenzó a ilusionarse con asistir a la justa olímpica.

Sin embargo, las aspiraciones de Fernanda están lejos del apoyo de CONADE, lo cual la ha llevado a conseguir su equipo, inscripciones y viajes con sus propios recursos.

“Estoy buscando tener más apoyo de parte de empresas privadas para poder clasificar a los Juegos Olímpicos, también me estoy preparando para unos Panamericanos”, sentenció.

La falta de claridad en los trámites y la burocracia de los mismos, han alejado a Hidalgo de conseguir el apoyo gubernamental que merecería una atleta rankeada en los primeros puestos de su disciplina y por eso, la mexicana manda un mensaje para ser escuchada en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte:

“Me gustaría que hubiera un poco más de información sobre los programas o las becas que existen, ya que a veces si no te las dicen, ni te enteras, me gustaría que hubiera un poquito más de información sobre cómo nos pueden apoyar a nosotros como atletas”.

Pese a enfrentarse a esa realidad, la escaladora no pierde la esperanza de encontrar el apoyo que necesita y cumplir el sueño más grande para cualquier atleta: competir en los Juegos Olímpicos.

“Creo que el simple hecho de llegar ya sería un sueño, independientemente de en qué lugar quede o cualquier cosa”, afirmó.

Como destinada a presentarse ante los dioses del Olimpo, Marifer Hidalgo cuenta que tuvo un encuentro fortuito con el deporte que nunca pensó practicar y que ahora la tiene con la llama de la ilusión encendida.

“Yo empecé en un gimnasio normal y ahí había un pequeño gimnasio de escalada, me acuerdo que cuando tenía 8 años lo vi y me dio muchísimo medio. Mi mamá fue la que me dijo “oye, ¿por qué no lo pruebas?” Y yo le dije “no, estás loca, ¿cómo te vas a bajar de ahí de una pared tan alta?” Y lo probé y fue amor a primera vista”.