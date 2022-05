El próximo sábado 7 de mayo se llevará a cabo la tercera edición del Festival Pulso GNP 2022 en el Aeropuerto de Querétaro y se espera una afluencia de 45 mil personas. Serán 12 horas de música y la primera banda estará tocando a partir de las 14:00.

+Exatlón México: ¿Habrá una nueva temporada del programa?

El line up lo encabeza la banda virtual inglesa Gorillaz, así como Band of horses, Enjambre, Cold war kids, Hot chip, Natanael Cano, Ximena Sariñana y Carla Morrison. También participarán Kinky, Monsieur Periné, Cuca, Adro brothers, Airbag, Akil Ammar, Batalla de campeones, Bratty, Carlos Sadness, Daniela Spalla, Kill Aniston, La Garfield, Marco Mares, No te va gustar, Pet friendly, Ruvytates, The dears, Tino el Pingüino y Vetusta morla.

Jordi Puig, director del Festival Pulso GNP, explicó: “Estamos muy orgullosos del ‘line up’. Ha sido muy importante conseguir que un grupo como Gorillaz toque en Querétaro. Su presentación estelar es aquí, aunque también toca en Monterrey. Además, estarán rodeados de todos los artistas para lograr un gran evento".

Festival Pulso GNP 2022: ¿Cómo llegar al evento?

En esta edición se ha creado un circuito de acceso que facilitará la circulación de vehículos sobre Avenida Concord. Para todos aquellos que tengan a bordo cuatro o más personas y lleguen entre las 12:00 y las 18:00 horas, el estacionamiento será gratuito.

En cuanto a los que lleguen con transporte público habrá autobuses que saldrán de tres puntos: el Centro Cultural y Educativo Manuel Gómez Morín, la Plaza del Parque y la Terminal de Autobuses, con un costo de 25 pesos.