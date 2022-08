Tras el éxito que han tenido series como Strangers Things y El Juego del Calamar en la plataforma, Netflix ahora apuesta por una producción original, se trata de su nueva serie documental ‘Fiasco total: Woodstock 99’, que como su nombre lo indica, mostrará lo qué sucedió en el polémico festival de rock y metal que pasaría a la historia por un cartel marcado con importantes artistas del género, pero tuvo un final lleno de violencia.

Dirigida por Jamie Crawford, ‘Fiasco total: Woodstock 99’ se estrena hoy 3 de agosto en Netflix y muestra lo que sucedió en el festival hace más de 20 años, comparándolo con el Woodstock original de 1969. Además incluye durante su tres capítulos, entrevistas con Jonathan Davis de Korn, Jewel, Fatboy Slim, Gavin Rossdale de Bush y al organizador del festival, Michael Lang. Conoce qué fue lo qué pasó en aquel festival.

¿Qué pasó en el festival de Woodstock 99 y qué bandas tocaron?

El festival Woodstock 99 duró 4 días, del 22 y el 25 de julio de 1999, en Upstate New York logrando un récord de asistencia cerca de 400 mil personas durante los cuatro días que duró. En su cartel se podían leer diversas bandas como Korn, Limp Bizkit, Red Hot Chilli Peppers, Metallica, Rage Against The Machine, Jamiroquai y más.

La euforia de los asistentes, la mala logística, seguridad insuficiente y altas temperaturas provocarán que todo se saliera de control. Rage Aganist the Machine quemó una bandera de Estados Unidos y mientras Limp Bizkit interpretaba Break Stuff, los fans comenzaron a surfear sobre el público en tablas de madera.

La temperatura rebasaba los 37°, por lo que la multitud estaba sofocada por el calor. Todo se calentó aún más, cuando en el show de Red Hot Chilli Peppers, un grupo de activistas repartió velas para una vigilia contra la violencia en Under the Bridge, pero esas mismas velas fueron utilizadas por varios fans para crear incendios durante el cover de Fire Fire, de Jimi Hendrix. El festival Woodstock 99 es conocido por muchos como "el día en que el rock murió", hubo robos, motines y reportes de ataque sexual. La policía registró cuatro violaciones y realizó siete arrestos.

¿Cuántas personas murieron en el festival de Woodstock 99?

Fueron más de mil personas las que tuvieron que recibir atención médica y seis heridos graves. Sobre las muertes existen dos versiones, se habla de que cuando tocó Limp Bizkit y durante la presentación de Metallica, dos personas fallecieron por un paro cardiaco, pero reportes oficiales mencionan que fue solo un hombre de 44 años el que murió.