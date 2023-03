Entre 2006 y 2021 de manera ininterrumpida, un equipo mexicano representó a la Concacaf en el Mundial de Clubes y de todos ellos en ese lapso el que tuvo el máximo alcance fueron los Tigres de la UANL que llegaron a la final que disputaron y perdieron ante el Bayern Múnich de Alemania.

Fue en la edición de 2020 celebrada en Qatar cuando los Tigres y el Bayern Múnich se enfrentaron en la Final del Mundial de Clubes en el estadio Ciudad de la Educación, el 11 de febrero de 2021. El equipo bávaro ganó con un gol del francés Benjamin Pavard. Desde entonces entre ambos equipos se dio una relación amistosa, de hecho tienen pendiente un partido amistoso.

Uno de los futbolistas que jugó esa final contra Tigres por parte del Bayern Múnich es Kingsley Coman a quien le gustaría enfrentar el equipo mexicano y que sea de visita en el estadio Universitario, el Volcán. El atacante francés recuerda que "jugamos ante Tigres en el Mundial de Clubes después de haber obtenido la UEFA Champions League y fue un partido muy bueno y creo que sería muy bueno jugar en su estadio".

En declaraciones para ESPN, Kingsley Coman compartió que "nunca he estado en México, es un país que me gusta, me gustan los países de Latinoamérica, nunca he estado ahí pero veo la cultura, la música, la cultura, todo, algo que me gusta, así que creo que me encantaría el descubrir este país".

Kingsley Coman quiere conocer México en el Mundial 2026

Sabedor de que México será uno de los organizadores de la Copa del Mundo de 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, Kingsley Coman, subcampeón con Francia en Qatar 2022, comentó que espera "ver aficionados pasionales, veo un buen clima también y una cultura diferente. Creo que va a tener una vibra diferente a la que conocemos. Los países americanos con el futbol son buenos y pasionales, será una buena y cálida energía así que por seguro va a ser una gran Copa del Mundo".