Uno de los realities con mayor rating y el más famoso de MTV podría estár por regresar a la pantalla, después una exitosa décima edición, spoilers han confirmado la temporada 11 que traerá de nuevo fiestas, romances, peleas y más. Esto es todo lo que se sabe hasta el momento del próximo estreno de Acapulco Shore 11.

La temporada anterior de Acapulco Shore tuvo la participación de Jawi, Jacky Ramírez, Alba, Karime Pindter, “Chile”, Fer y más shores, por lo que los fans están impacientes de saber quiénes estarán de regreso.

¿Cuándo se estrena Acapulco Shore 11?

Fue el sitio de spoilers en Instagram “Chisme Shore” el que reveló que MTV ya se prepara para la temporada número 11 de Acapulco Shore, a pesar de que algunos medios habían mencionado anteriormente que la décima había sido la última edición.

“La producción se está preparando para una vez más dar lo mejor de sí y lograr buenos resultados, manteniendo o superando las posiciones que la más reciente entrega alcanzó en la plataforma de streaming Paramount Plus, cosa que de forma inesperada el reality la venganza de los ex vip no está logrando hasta ahora”, comentó la cuenta.

Sobre la fecha de estreno de Acapulco Shore 11, el sitio no dio una fecha específica pero añadió: “Las grabaciones aparentemente iniciarán este mes y dependerá de su fecha de inicio si se extiendan o no hasta el próximo”.

¿Quiénes regresan a Acapulco Shore 11?

Aunque no se han revelado los nombres de quiénes serán los participantes, se sabe que Karime Pindter se ha despedido del reality show y algunos internautas opinan que quiénes deberían regresar son: Dania, Fer, Ely, Jacky , Rocío, Alba, Isa, Leslie, Tania, Brenda y Talía, incluso algunos piden que inviten a Yurgenis Aular de La Venganza de los Ex VIP.

Recordemos que esta información viene de un sitio no oficial, por lo que hasta que la producción no confirme la nueva temporada esto solo queda en un interesante rumor.