Julian Figueroa, hijo de Joan y de Maribel Guardia, fue encontrado sin vida en la noche del 9 de abril de 2023, dentro de su hogar en la Ciudad de México, a causa de un infarto a miocardio a sus 27 años.

Y en las últimas horas, ocurrió un hecho que generó el repudio de todos: se filtró en Twitter un video del cuerpo de Julián.

Filtraron en Twitter el video de Julián Figueroa en la funeraria

Luego de que Maribel Guardia (madre) haya publicado un comunicado despidiéndose de su hijo y orando porque mantengan respeto, se ha difundido que la funeraria vendió y divulgó un video del cuerpo del joven actor y cantante.

Flor Rubio, periodista, realizó una transmisión en directo y un reportero contó que había un video del cuerpo de Figueroa. Esta situación generó repudo e indignación en las redes sociales y, además, en los medios de comunicación.

Gabriel Cuevas, periodista, declaró: "Hace ratito yo vi el video que me mostraron, donde, pues se filtra de la funeraria y se le ve el rostro ‘blanquito".

Ante esto, colegas de Venga la Alegría, salieron al cruce: "Para empezar, qué enfermo estar viendo videos de alguien que ya falleció nomás por el morbo. Qué nefasto es Gabriel Cuevas. Azteca ya se tardó demasiado para correrlo. Maribel siempre ha sido respetuosa con la prensa, qué feo que algunos de la prensa no lo sean con ella. No conocen prudencia ni respeto pero no se metieran con su vida o de alguien de su familia porque ahí si hacen gran escándalo y se hacen las víctimas".