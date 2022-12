Fin de año: Rituales para que no falte el dinero en 2023

¿Quién no quiere más dinero? pues este nunca sobra y es claro que muchas personas buscan tener una estabilidad económica durante todo el año y por eso estos son los rituales que más personas hacen, porque el dinero es una necesidad que se utiliza día a día para saciar varias necesidades u también uno que otro gustito.

Por eso nos dimos a la tarea de juntar los mejores rituales para atraer el dinero este 2023, sobre todo para que inicies con el pie derecho desde la Noche Vieja. Estos rituales son personales y podrás realizarlos en el último día, el 31 de diciembre, no solo de este año sino cuantas veces quieras en los próximos Años Nuevos.

Usar ropa interior amarilla

Las creencias populares dicen que deberías usar ropa interior amarilla (dinero), dependiendo lo que quieras atraer. Es una de las tradiciones más famosas en México que sin duda alguna muchas personas realizan este 31 de diciembre.

Ritual de las monedas

Este ritual se basa en atraer energías positivas y que vengan acompañadas de abundancia. Para conseguir lo anterior es necesario poner dos monedas en una bolsa roja dos y tenerlas ahí

Vestir rojo

Se recomienda colocar el color rojo en todo el hogar ya que se cree que este color capta todas las buenas energias, por otra parte se dice que no es recomendable vestirse con alguna prenda de color negro durante este día.

El borreguito

Estos animalitos son muy regalados en el mes de diciembre, sobre todo en Año Nuevo, pues se cree, así se podrá iniciar el nuevo año con abundancia económica. El borreguito debe traer un cascabel para que su sonido ayude a atraer la alegría y la prosperidad.

Las lentejas

Coloca las lentejas en tu mano derecha y recibe el año nuevo con ellas. Visualiza de forma clara lo que deseas atraer para el año que inicia con imágenes específicas y contundentes, no tengas en ningún momento dudas o sientas que "no lo mereces", para el universo no existen límites. En cuanto pasen las doce de la noche, vierte las lentejas en la canasta o bolsa pequeña y colócala en un lugar que te sea visible y te acompañe siempre ya que será tu amuleto de abundancia

¿Qué es un ritual?

Los rituales involucran un conjunto de prácticas y símbolos (ofrendas, danzas, cantos, gestos o actuaciones), y se llevan a cabo repetitivamente y voluntariamente por personas relacionadas culturalmente, en lugares y tiempos determinados.