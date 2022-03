Cuando se trata de felicitar a alguien especial siempre queremos decir las palabras perfectas y las más originales, algo que nos haga destacar dentro de todos, por eso aquí te compartimos las mejores frases de Feliz Cumpleaños para compartir en WhatsApp, Messenger, Facebook y más redes sociales.

Lo mejor de estas frases es que bastará con seleccionar tus favoritas y solo tendrás que copiar y pegar en un chat o directamente en el muro de Facebook de la persona que deseas felicitar, por lo que solo te tomará unos segundos hacerlo.

Hay frases ideales para desear Feliz Cumpleaños a tus hermanos, primos, padres, amigos, pareja y más. Así que ten a la mano esta lista, porque será tu aliada para siempre dedicar las mejores palabras.

Feliz cumpleaños para novio o novia

- ¡Feliz cumpleaños de tu última y única novia!

- Feliz cumpleaños al mejor novio del mundo. Quería planear una fiesta de cumpleaños sorpresa, pero ya sabemos todos que no puedo guardar secretos.

- Amor, un año más ha llegado a tu vida y no encuentro la manera de expresarte todo lo que mi corazón siente por ti. Te has convertido en mi fuente de risas y alegría. ¡Felicidades!

- Querido, nunca antes había conocido a un novio tan trabajador. Te pasas largas horas en el sofá y pones mucho empeño en ver deportes. Sigue con el buen trabajo, cariño. Te deseo un feliz cumpleaños.

- Un año más ha comenzado en tu andar por la tierra amor. Espero que este día la pases rodeado de gente que quieres y logres divertirte a lo grande, ya que para eso es esta fecha tan especial: para festejar.

- Feliz cumpleaños para el chico que tiene la novia que está más loca. ¡Estoy loca por ti!

- ¿Qué haría yo sin ti? Tú me haces feliz. Eres la mejor parte de mí. Feliz cumpleaños, cariño.

Feliz cumpleaños para esposa o esposo

- La mujer más hermosa del mundo está de cumpleaños y que honrado me siento que yo, su marido, estaré a su lado en un año más de su vida. ¡Feliz cumpleaños amor!

- Eres mi alma gemela, yo estaba destinada a encontrarte, pues nunca un ser tan especial he conocido y hoy cumples un año más. ¡Felicidades por siempre!

- ¡Qué toda la felicidad te rodee en este día! Te mereces solo bendiciones y nuestro amor incondicional, por ser como eres, por escucharnos y comprendernos, por preocuparte y por ser así.

- ¡El universo está de fiesta! Un día como hoy nació una persona con una luz que no se puede ver en ningún otro lado. Eres verdaderamente especial y no existe nadie como tú. Feliz cumpleaños.

- Eres una esposa sumamente maravillosa y espero que tengas un cumpleaños tan espectacular como lo eres tú. ¡Feliz cumpleaños!

Feliz cumpleaños hermana o hermano

- Mamá y papá me han hecho el obsequio más bonito que pudiera haber recibido, y me lo dieron exactamente el día en que tú naciste, ¡Feliz cumpleaños, hermano!

- Eres una persona increíble y el mejor hermano que podría tener. Sé muy feliz hoy y siempre. ¡Feliz cumpleaños!

- No me imagino la vida sin ti y me encanta saber que siempre te tendré cerca de mí. Te quiero y siento un gran orgullo de que seas mi hermano/a.

- ¡Feliz cumpleaños hermana! Hoy mereces atraer todas las miradas y estar radiante como siempre. Te quiero mucho.

- Quiero dedicarle al segundo hijo más guapo de su madre un feliz día de su cumpleaños. Espero que empieces a afrontar la realidad segundón, te quiero. ¡Happy birthday brother!

Feliz cumpleaños amiga o amigo

- Me encanta ver como cada vez te sientas más plena, te ames, te aceptes y crezcas cada día un poquito más. Felicidades por un año más lleno de crecimiento, y sueños cumplidos. ¡Feliz cumpleaños!

- No importa lo que pase, sé que siempre voy a contar contigo. ¡Feliz cumpleaños a una amiga tan excepcional como tú!

- Mi deseo de cumpleaños para ti es que seas capaz de ver en ti lo que yo puedo ver. Gracias por una amistad tan chida, ¡feliz cumpleaños!

- Los mejores amigos son esos que guardan secretos y están cuando mas los necesitas por eso en tu día quiero desearte lo mejor, felicidades.

- ¡Por nada del mundo me perdería el cumpleaños de mi mejor amigo! ¡Felicidades!

- Ahí estaré siempre mi amigo, en las buenas y en las malas. Recuerda lo importante que eres para mí. ¡Feliz día!