El ex One Direction consentido de las redes sociales regresa con un nuevo disco y eso hace que este sea el momento perfecto para recordar esas frases de amor y desamor en las canciones de Harry Styles que son perfectas para dedicar a esa persona especial.

Aunque cuando era niño más que músico, Harry Styles pensó en dedicarse a la fisioterapia o incluso el derecho, después de presentarse a The X Factor cantando Isn’t She Lovely de Stevie Wonder, el destino quiso que se convirtiera en una de las figuras de la música más importantes de la última década. Cada uno de sus discos, con y sin One Direction, ha causado revuelo.

Ahora, después de tres años, Harry estrena un nuevo disco llamado Harry’s House; que al poco tiempo de haber salido enamoró una vez más al público gracias alas letras y melodías de sus canciones, porque, como ya es costumbre, en cada una de sus canciones Styles logra transmitir una gran cantidad de emociones que van desde el amor hasta la angustia.

Y esto es justamente lo que hace que las letras de las canciones de Harry Styles sean perfectas para dedicar. Porque no importa en qué momento de la relación te encuentres, completamente enamorado o con el corazón roto, Harry tiene alguna frase que será perfecta para que dediques.

De amor y desamor: Frases de canciones de Harry Styles para dedicar

En muchas ocasiones, Harry Styles ha compartido que sus grandes influencias son Los Beatles, Coldplay, Elvis Presley y otros grandes del rock de los setenta. Lo que también le ha ayudado a crear frases de amor y desamor inolvidables para sus canciones como algunas de las que te presentamos.

Frases de amor de Harry Styles

“Just let me adore you. Like it's the only thing I'll ever do” / “Solo déjame adorarte

Como si fuese la única cosa que siempre haré.” Adore You.

“We don't know where we're going but we know where we belong.” / “No sabemos a dóndevamos, pero sabemos a dónde pertenecemos.” Sweet creature

"I noticed that there's a piece of you in how I dress. Take it as a compliment.” /

“He notado que hay una parte de ti en la forma en la que visto. Tómatelo como un cumplido.” Cherry

“Now you were standing there right in front of me. I hold on it's getting harder to breathe” /

“Ahora que estabas allí justo frente a mí. Resisto, se esta haciendo difícil respirar.” Don't Let Me Go

Frases de desamor de Harry Styles

“Maybe one day you'll call me and tell me that you're sorry too. But you, you never do” /

“Tal vez algún día me llames y me digas que lo sientes también. Pero nunca lo haces.” From the Dining Table



“I walked the streets all day. Running with the fears. Cause you left me in the hallway” / Caminé por las calles todo el día. Corriendo con los miedos. Porque me dejaste en el pasillo.” Meet Me in the Hallway

“All the lights couldnt put out the dark runnin through my heart.” / “Todas las luces no podían apagar la oscuridad corriendo por mi corazón”. Lights Up



“Sounds like something that I used to feel, but I can't touch what I see” / “Suena como algo que solía sentir, pero no puedo tocar lo que veo.” Two Ghosts



“Nothin' to say and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced and I'm the one who will stay.” / “No hay nada que decir y todo se interpone en el camino. Parece que no puedes ser remplazada. Y soy yo el que se quedará.” As It Was