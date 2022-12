El director mexicano Guillermo de Toro ha sorprendido al mundo del cine con su nueva película 'Pinocho', fiel a su estilo y fidedigna a la historia original, el cuento que muchos conocíamos regresa a la pantalla en una versión de animación stop motion que ha logrado conquistar a miles y se ha colocado como la película más vista actualmente en Netflix. Por ello hemos hecho un recuento de las frases más emotivas de los personajes de 'Pinocho'.

'Pinocho' de Guillermo del Toro y Mark Gustafson sigue las aventuras y travesuras del niño de madera que busca encontrar su lugar en el mundo, una cinta que logra conmover al espectador con los detalles de sus personajes, su trama, sus diálogos y su sensibilidad.

21 frases de 'Pinocho' de Guillermo del Toro

1. “La gente a veces tiene miedo de cosas que no conoce”. – Geppetto

2. “No le creció la nariz. Cuando me llamó carga, no le creció la nariz. Así es como se siente realmente. No quiero ser una carga. No quiero herir a papá y hacer que quiera gritarme así”. – Pinocho

3. “Sabes, todos los padres aman a sus hijos, pero a veces los padres sienten desesperación, como todo el mundo. Y dicen cosas que sólo piensan que quieren decir en el momento. Pero con el tiempo, se dan cuenta de que nunca lo dijeron en serio. E incluso pueden llamarte cosas feas como carga o cobarde, pero por dentro… te quieren”. – Pinocho

4. “Sé exactamente como eres. Te amo exactamente como eres”. – Geppetto

5. “Todo lo bueno requiere paciencia”. – Geppetto

6. “Siempre ha sido rígido. Está hecho de madera”. – Geppetto

7. “Si algo es doloroso debes seguir adelante, aunque te duela mucho”. – Sebastian J. Grillo

8. “Daré lo mejor y es lo mejor que se puede hacer”. – Sebastian J. Grillo

9. “La vida es un regalo maravilloso”. – Sebastian J. Grillo

10. “Se aventuró en el mundo. Y el mundo, creo, le devolvió el abrazo”. – Sebastian J. Grillo

11. “Lo que pasa, pasa. Y un día ya no estamos”. – Sebastian J. Grillo

12. “Puede que sean niños, pero tienen corazón de hombres”. – Podesta

13. “Te haré brillar como una estrella”. – Conde Volpe

14. “No tienes ataduras, pero yo te controlo. Tú me obedeces”. – Conde Volpe

15. “Lo único que hace que la vida humana sea preciosa y significativa es lo breve que es”. – Muerte

16. “Nunca sabes cuánto tiempo tendrás con alguien, hasta que se va”. – Muerte

17. “La vida puede traer un gran sufrimiento. Y la vida eterna puede traer sufrimiento eterno”. – Muerte

18. “Las reglas son las reglas, y si las rompemos, hay consecuencias nefastas”. – Muerte

19. “Llena sus días de luz, para que nunca esté solo”. – Vida (Hada Azul)

20. “Eres tan raro”. – Candlewick

21. “Una mañana de Invierno, Pinocho me encontró junto a la ventana, había dejado de moverme, me puso en una caja de fósforos y todavía me lleva con él, dentro de su corazón”. – Sebastian J. Grillo