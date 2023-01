Sin duda dos canciones se han convertido en tendencia los últimos días, la primera es Bzrp Music Sessions Vol. 53 de Shakira y Bizarrap, y la segunda es “Flowers” de Miley Cyrus. El nuevo sencillo de la estrella que dio vida hace más de diez años al personaje de Hannah Montana, ha sacado del baúl de los recuerdos su polémica relación con Liam Hemsworth. La joven cantante suele lanzar temas llenos de desamor y otras repletas de amor propio, por lo que aquí te hacemos un recuento de las mejores frases de canciones de Miley Cyrus en español o que ha mencionado en algunas declaraciones.

El tema de Flowers ya se posicionó en las listas de popularidad, sobre todo porque su letra hace referencia al amor propio y el empoderamiento femenino en cada uno de sus versos.

Letra en español de Flowers (Flores) de Miley Cyrus

Éramos buenos, éramos oro Como ese sueño que no se puede vender Teníamos razón hasta que no la tuvimos Construimos un hogar y lo vimos arder No quería dejarte No quería mentir Empecé a llorar, pero entonces recordé que yo Puedo comprarme flores a mí misma Escribir mi nombre en la arena Puedo hablar conmigo misma durante horas Decir cosas que no entiendes Puedo llevarme a bailar a mí misma Y puedo coger mi propia mano Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes Puedo amarme mejor Puedo amarme mejor, cariño Puedo amarme mejor Puedo amarme mejor, cariño Pinto mis uñas, rojo cereza A juego con las rosas que dejaste Sin remordimientos, sin arrepentimientos Perdono cada palabra que dijiste No quería dejarte No quería luchar Empecé a llorar, pero entonces recordé que yo Puedo comprarme flores a mí misma Escribir mi nombre en la arena Puedo hablar conmigo misma durante horas Decir cosas que no entiendes Puedo llevarme a bailar a mí misma Y puedo coger mi propia mano Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes Puedo amarme mejor Puedo amarme mejor, cariño Puedo amarme mejor Puedo amarme mejor, cariño Puedo amarme mejor Puedo amarme mejor, cariño Puedo amarme mejor Yo No quería dejarte No quería luchar Empecé a llorar, pero entonces recordé que yo Puedo comprarme flores a mí misma Escribir mi nombre en la arena Puedo hablar conmigo misma durante horas Decir cosas que no entiendes Puedo llevarme a bailar a mí misma Y puedo coger mi propia mano Sí, puedo amarme mejor Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes Puedo amarme mejor

Frases de amor propio y empoderamiento de Miley Cyrus traducidas al español

1. “Si alguien te dice que no eres hermosa, date la vuelta y aléjate para que puedan tener una gran vista de tu fabuloso trasero”. -Miley Cyrus

2. “Cualquiera que te odie siempre está por debajo de ti, porque sólo está celoso de lo que tienes”. -Miley Cyrus

3. “¡La vergüenza es lo peor! Es la sensación de tener todo tu cuerpo entumecido y no saber qué hacer contigo mismo durante ese momento”. -Miley Cyrus

4. “Recordé que yo Puedo comprarme flores a mí misma, escribir mi nombre en la arena, puedo hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entiendes, puedo llevarme a bailar a mí misma y puedo coger mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes”. -Miley Cyrus

5. “¡La vergüenza es lo peor! Es la sensación de tener todo tu cuerpo entumecido y no saber qué hacer contigo mismo durante ese momento”. -Miley Cyrus

6. “Las únicas personas que realmente tienes, eso lo aprendí, son tu familia, porque te quieren pase lo que pase.” -Miley Cyrus

7. “Yo entiendo que la presión es dura, pero creo que mantener la cabeza en su lugar es más fácil de lo que parece”. -Miley Cyrus

8. “Los sueños que tienes para tu futuro son los que sueñas por la noche. Siempre están en el fondo de tu mente. Son lo que tu corazón desea. Son los que te hacen seguir adelante. Acepta la realidad y ten un plan de respaldo, pero siempre sigue tus sueños pase lo que pase”. -Miley Cyrus

9. “Es mucho más fácil saber quién eres cuando no hay mil personas que te dicen quién creen que eres”. -Miley Cyrus

10. “Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Nunca sabes cómo será el otro lado, pero lo verás eventualmente si mantienes los ojos abiertos”. -Miley Cyrus

11. “La soledad tiene sus raíces en las palabras, en la conversación interna que modifica las respuestas, la soledad tiene sus raíces en el gran silencio de la eternidad”. -Miley Cyrus

12. “Nací para correr, no le pertenezco a nadie, oh no, no necesito ser amada por ti”. -Miley Cyrus

13. “Soy un artista y no me he preocupan las críticas, siempre y cuando yo esté satisfecha con lo que hago”. -Miley Cyrus

14. “No me importa lo que digan de mí, yo sólo sé lo que soy y lo que no soy”. -Miley Cyrus

15. “Todo el mundo es hermoso a su manera, por dentro y por fuera, y no tienes derecho a decirle lo contrario”. -Miley Cyrus

16. “Tu tienes una voz, úsala. No permitas que otras personas hablen por ti”. -Miley Cyrus

17. “Mi trabajo no es ser perfecta, porque sino no tendría una vida feliz”. -Miley Cyrus

18. “Me gusta rodearme de gente que me motive a estar mejor, más evolucionada, abierta. Y he notado que esa no es la gente que está drogada”. -Miley Cyrus

19. “El minuto en el que dejas de cometer errores, es el minuto en el que dejas de aprender”. -Miley Cyrus

20. “Todo el mundo comete errores. La diferencia es que los míos los publican todos los días”. -Miley Cyrus

21. “Quiero ser un modelo a seguir, pero voy a vivir de la manera que quiero. Siempre he sido honesta sobre eso”. -Miley Cyrus