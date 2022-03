Incluso antes de su pelea pública con J Balvin, René ha encontrado en su música el espacio perfecto para decir lo que piensa y eso, en varias ocasiones, ha dado como resultado mucha polémica. Y es que algunas de las frases de las canciones de Residente han logrado tocar temas profundos, de distintas índoles, que pocas veces habían sido expresados en voz alta.

El vocalista de Calle 13 no teme decir en voz alta lo que piensa; en 2009 fue censurado en Puerto Rico después de insultar públicamente al gobernador Luis Fortuño, quien había eliminado 30 000 empleos públicos en el marco de su Plan de Reconstrucción Económica.

Desde muy joven, René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, comenzó a encontrar en la poesía y el rap en lugar ideal para expresarse. Y cuando comenzó su carrera musical, el público notó que las canciones de Residente tenían más significado que la mayoría de la música comercial del momento.

La primera vez que las canciones de Residente causaron polémica fue tan solo unos meses después de darse a conocer. El rapero escribió una canción de protesta tras el asesinato del líder del grupo revolucionario puertorriqueño “Los Macheteros” en el que describe esta situación como una humillación al pueblo de Puerto Rico.

Además, en la canción hace alusiones al 11 de septiembre y a la participación del Gobierno de EE.UU. en la Masacre de Ponce, un violento capítulo en la historia de Puerto Rico en el que las autoridades abrieron fuego contra una manifestación civil pacífica.

Residente jamás se ha mordido la lengua cuando de criticar a la música comercial se refiere, sobre todo cuando se trata del género urbano. En la canción “Que lloren” René lanza fuertes críticas a los reggaetoneros que solo realizan música de fiesta, sin fondo ni forma.

Tras la publicación de esta canción, se provocó un gran revuelo dentro del género del reguetón, pues varios artistas se sintieron ofendidos. Tras esta canción Calle 13 no incluir este género en sus discos.

“No me hablen de carteles, ni de los Soprano La mafia más grande vive en el Vaticano.”

Con “Calma Pueblo”, René expresó su descontento contra el gobierno, la religión y los medios de comunicación. Esta canción de Residente causó gran polémica no solo porque habla crudamente de diversos problemas sociales, también porque su video fue considerado demasiado explícito por presentar personas desnudas.

“Hoy puedo ver lo que el otro no vio Y lo pongo a rezar aunque no crean en Dios Hoy las lágrimas lloran antes de morir Y a los libros de historia, los pongo a escribir.”

Aunque los conflictos en Latinoamérica son los principales problemas dentro de las canciones de Residente, René también alzó la voz en contra de la guerra en Siria.

En el comunicado de prensa que compartió después de estrenar la canción dijo que buscaba retratar los diferentes aspectos de un conflicto como este, desde la llegada del invasor, la gente que sufre en carne propia los ataques, hasta a los que viven ajenos a este crudo conflicto.

“Ya no queda casi nadie aquí

A veces ya no quiero estar aquí

Me siento solo aquí.”

- “René”