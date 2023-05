Esta semana la cantante, bailarina, actriz y compositora mexicana y exvocalista de Playa Limbo se ha convertido en tendencia, después de que previo al partido de la Mexico City Series de la MLB, la cantante se equivocará al cantar el Himno Nacional. María León ha estado en más de una ocasión ligada al mundo deportivo, ya que recientemente confesó su pasión por el futbol e incluso que fue porrista.

La intérprete de “Perro Amor” confesó también cómo fue el momento en que conoció a uno de los mejores futbolistas del siglo XX y quien fuera delantero del Real Madrid: Hugo Sánchez.

María León reveló que en la Liga MX apoya al equipo de Atlas, incluso confesó que desde niña era una 'Margarita', nombre con el que se le conoce a las porristas de los rojinegros.

Además compartió cómo fue el día en el que conoció a Hugo Sánchez, quien en ese entonces jugaba en América, por lo que ella no estaba nada contenta, ya que Águilas le acababa de ganar a Atlas.

"Ese día nos ganó el América y cuando ya íbamos de salida me dijeron ponte para una foto con este jugador… y yo les grité: '¡No, ese señor es del otro equipo!' Me agarraron y me pusieron con otras niñas que no conocía: 'tú ponte'. (soy la del moño) Y pues no iba a no sonreír en la foto… jajaja. Fin", publicó la estrella de pop.