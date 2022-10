Las primeras imágenes que circularon en redes sociales fuera de Argentina eran televisivas. Mostraban a Hugo Ibarra, técnico de Boca Juniors, cubriéndose la nariz para protegerse de los efectos del gas lacrimógeno que invadió la cancha de El Bosque. Su contraparte, Néstor Gorosito, seguía dando indicaciones tácticas a sus jugadores por considerar que todo iba a pasar rápido. Sin embargo, no fue así.

De inmediato comenzaron a circular videos y fotos posteadas por hinchas de Gimnasia y Esgrima que describían el caos. Denunciaron el abuso policial del que fueron víctimas para ser reprimidos en el exterior del estadio, así como los desesperados intentos por escapar o resguardarse en el interior del inmueble debido a que los accesos estaban cerrados.

Mientras que al exterior el horror narrado se concentraba en policías que golpeaban y disparaban balas de goma a todo lo que se movía frente a ellos, en el interior abundaba el pánico en madres con sus hijos en brazos y hombres esforzándose por abrir las rejas para que otras personas pudieran ingresar al campo en aras de refugiarse.

Días después de la tragedia que cobró oficialmente la vida de César ‘Lolo’ Guerreiro, un tipo querido por la hinchada del Lobo y aficionados de otros clubes, conversamos con hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata para que de viva voz contaran a Bolavip México qué fue lo que sucedió, cómo vivieron ese amargo episodio y cuál es su sentir ante un hecho que jamás imaginaron presenciar en un estadio de futbol.

Facundo Bovari y Guillermo Ibarra asistieron el jueves 6 de octubre al estadio Juan Carmelo Zerillo para alentar con todo a su equipo en un partido vital contra los Xeneizes. Gimnasia quería aprovechar el bastión fuerte de su localía con la meta de sumar tres puntos que le permitiera pelear la cima de la tabla a Boca Juniors. Pero a los nueve minutos de juego se decretó la suspensión del mismo por los incidentes registrados. Facundo y Guillermo, al igual que varios hinchas más, procuraron el cuidado de su integridad y la de otras personas en riesgo.

Pese a que cada uno vivió de distinta manera el suceso, ambos coinciden en señalar que la policía fue responsable de la tragedia al iniciar las agresiones sin motivo alguno y poner en peligro a la gente mediante una emboscada. Refieren también que la violencia policíaca no fue ejercida hacia los barrabravas, a quienes salvaguardaron y evitaron tocar. El accionar de la autoridad les reafirma un sentimiento que el aficionado argentino en general resiente de los uniformados: un odio inexplicable hacia el hincha común y corriente.

“Fue una represión desmedida de la policía. A este nivel y escala de violencia, no me había tocado vivir algo así. Pasa que los aspirantes a policía se empapan rápido de corrupción e impunidad y se olvidan de cuidar a la gente. Por el contrario, la policía no te cuida. En los estadios de futbol se nota más. Al hincha lo perciben con odio. Están en una posición en la que al hincha hay que maltratarlo porque lo miran como una especie que no sirve, que no funciona. Esto que pasó en La Plata ocurre en otras canchas, pero ahora fue más visible por la saña que emplearon”, comenta Facundo Bovari.

Guillermo Ibarra expresa lo siguiente: “El problema arrancó afuera del estadio porque hubo hinchas que se quedaron sin entrar. Eso fue tomado como pretexto para la represión policíaca. La policía abrió una de las puertas para arrojar gas lacrimógeno al interior y la volvió a cerrar. O sea, la policía ocasionó los disturbios afuera y quería que continuaran adentro. La tragedia no fue más grande porque los hinchas de Gimnasia reaccionamos para entender que entre nosotros debíamos salvarnos. La policía generó el caos al exterior y quería una tragedia al interior”.

En su consideración, una solución para erradicar confrontaciones de la policía es la contratación de seguridad privada. Incluso Guillermo Ibarra va un paso más allá al proponer la ausencia policiaca por completo de un estadio bajo el contexto de que en canchas argentinas solamente ingresan hinchadas locales. Comulgan en matizar que tener uniformados en inmuebles deportivos es peligro latente, no por culpa de los hinchas, sino de las propias autoridades que en teoría deben proteger al aficionado.

Dentro de ese contexto, Facundo y Guillermo apuntan también hacia las dirigencias futbolísticas, mismas que se vieron superadas al demostrar su incapacidad e inacción. Esto se traduce a que el hincha queda inmerso en la desprotección por parte de entidades que supuestamente tienen que velar por su sana estancia en un estadio.

“No hubo nadie de la comisión directiva ni de los encargados de seguridad que actuara para permitirnos respirar. Nadie fue capaz de acercarse a donde estaban las rejas cerradas con candado. Nosotros las tuvimos que romper para escapar y tomar aire. No hubo un plan de evacuación. Nos dejaron solos”, refiere Guillermo Ibarra.

Facundo Bovari amplía ese marco de indefensión: “No dejaron entrar a las ambulancias. Las mandaron a cuatro cuadras del estadio. Nadie nos iba a socorrer. De hecho, la policía le disparó a los bomberos que quisieron asistir a los heridos. Me queda una desilusión grande. Nadie verá por nosotros. Los dirigentes están pensando en sus intereses”.

*Te invitamos a escuchar los testimonios completos en la cuenta oficial de Bolavip México en Facebook.