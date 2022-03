Un desopilante y extraño momento fue el que protagonizó en las últimas horas el ex entrenador de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio. En el encuentro correspondiente a la Copa Sudamericana, entre su equipo, América de Cali, e Independiente Medellín, el estratega llamó la atención de todos al pisar a un jugador rival que se encontraba tendido en el césped.

Tras el inadmisible gesto, Juan Carlos Osorio recibió muchas críticas desde diversos sectores. Uno de los que más fuerte lo atacó fue el entrenador rival, Julio Comesaña, quien consiguió el pase a la próxima instancia del certamen continental con Independiente Medellín, en desmedro del ex seleccionador del Tri.

“Yo creo que Osorio no está bien. Tiene que revisar sus comportamientos, porque me da la sensación de que tendrá que visitar a un especialista. No sé si es el estrés de fútbol o las dificultades que ha tenido”, enfatizó el entrenador sobre su colega, luego del repudiable acto que tuvo contra uno de sus dirigidos.

Comesaña insistió en que vio diversos gestos de Osorio para con sus jugadores, además de invitarlo a reflexionar: “A veces uno no se da cuenta de que se va enfermando. Yo lo vi con algunos gestos hacia los jugadores que no corresponde. Tuvo la suerte de que Mosquera es un chico de 20 años muy tranquilo porque si se lo hace a un mayor no me hubiera extrañado que le den un golpe y sea un desastre lo que pase ahí. Juan tiene que recapacitar, él es un hombre con educación, un entrenador importante, no puede hacer lo que hizo porque lo hizo a propósito”.

La crítica de Osorio a sus jugadores

Al término del encuentro, Juan Carlos Osorio omitió hablar del episodio que protagonizó, pero no dudó a la hora de reparar en los errores de su equipo: "Concedimos otra pelota detenida infantil, hacia 5, 10 años no veía un gol de esa naturaleza, un cobro a riesgo y nosotros ser tan débiles para defender la pelota detenida".