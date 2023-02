En Fuga de Reinas, Martha Higareda es actriz, guionista y productora de esta película que llegará en primavera, aunque no hay fecha definida. Podrás verla a través de Netflix.

La actriz Martha Higareda está de vuelta, luego de cuatro años de ausencia de las pantallas grandes, con su última película “No manches Frida 2”, que se estrenó en 2019. Esta nueva historia tratará de ese viaje que siempre has deseado hacer con tus amigas, esta gran aventura.

