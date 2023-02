Desde hace varios meses se rumoró que Gabriel Soto e Irina Baeva habían terminado su relación e incluso que su compromiso ya era cosa del pasado, pero este jueves la pareja de actores se presentó en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro como la pareja sólida, sonriente y enamorada, que no se dejaba ver desde hace mucho.

