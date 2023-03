Gaby Cóceres es una conductora y actriz que poco a poco se ha dado a conocer en México, a través de su programa Motociclismo Extremo, el cual se transmite por Fox Sports. Aunque sus inicios la colocaron en el mundo del modelaje y la moda, el deporte también la ha llevado a vivir grandes experiencias como el ver de cerca la coronación de su selección en un Mundial de Futbol.

“El año pasado al ser año mundialista estuve súper enfocada en la conducción de Qatarsis Futbolera por MVS y cumplí el sueño de ver a mi selección campeona y a Messi (a quien amo con locura) levantar la copa del mundo”.

“Este año me gustaría abrirme más a proyectos de conducción en otros géneros que de igual forma disfruto, como la moda y el entretenimiento; de hecho, me encantaría hacer un programa de revista, un matutino donde pueda mostrar más mi personalidad”, señaló la guapa argentina.

Otra de sus grandes pasiones es la actuación, la cual espera volver a poner entre sus prioridades debido a que ya en manos a la obra: “Además, desde la pandemia volví a acercarme más a mi primer amor que es la actuación, así que este 2023 vendrá con varios proyectos de ficción, algunos de los cuales ya se están gestando”, adelantó.

A lo largo del tiempo las cosas cambian, entre ellas los estándares de belleza, sobre todo en tiempos donde la mujer ha alzado la voz para ser escuchada, pero también respetada y eso tiene mucho que ver con las redes sociales.

“Por un lado, siento que existe una tendencia fuerte que apunta a resaltar los llamados ‘cuerpos reales’, a que sobre todo las mujeres, nos sintamos más cómodas con nuestra complexión. Pero creo que las redes sociales maximizan al extremo las comparaciones y resaltan una perfección que no existe, pero que todos vamos intentando conseguir. Y luego los famosos filtros, que creo que pueden hacernos llegar a extremos en que algunas personas se sienten muy inseguras al no usarlos, o directamente ya no recuerdan cómo lucían sin ellos”, señaló.

Una luchadora de los sueños

Desde 2021 se desenvuelve también en el ámbito corporativo como Maestra de Ceremonias en todo tipo de eventos presenciales y virtuales, ayudando a empresas líderes de diversos sectores a comunicar e impactar positivamente a sus audiencias.

“Me gustaría formarme como speaker motivacional, soy bastante fan de las Ted Talks, por lo que me encantaría en algún momento poder dar una. También me quedó pendiente un sueño de chica, que es tener una banda de música; no sé si pueda dedicarle el tiempo a algo así, pero me conformo con algún día subirme a cantar con una”, agregó.

Para terminar, aconsejó a las personas que están iniciando en algún proyecto, que no importa si empiezan con algo pequeño, la pasión no se negocia y ese mismo compromiso es lo que luego los lleva a crecer personal y profesionalmente. “También he aprendido con los años a cuidar mucho mis pensamientos y ser consciente de mis hábitos: Sin duda la disciplina es fundamental para alcanzar cualquier meta que nos propongamos”.