Se trata de un personaje que está relacionado en el mundo de la política y no en el espectáculo como Galilea , actualmente es diputado suplente federal por representación proporcional en Puebla, en la cuarta circuscripción. Suplió al legislador Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, donde hasta el momento solo ha presentado una iniciativa de reforma ante la Cámara de Diputados, misma que quedó pendiente en comisiones de la cámara.

