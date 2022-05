Con aproximadamente 183 millones de espectadores, el festival de música Eurovisión es uno de los concursos másimportantes para el entretenimiento mundial y después de un gran espectáculo final, por fin sabemos quién fue el ganador del Festival de la Canción de Eurovisión 2022.

Aunque en México el festival Eurovisión no era tan popular, Netflix y las redes sociales se encargaron de que cada vez resonara más este concurso en nuestro país. Y después de que el año pasado pusiera en el radar a la popular banda de rock Måneskin, quien ha liderado las tendencias en redes sociales con canciones como “Begging” y “I Wanna Be Your Slave”, nuestro país ha comenzado a darle una segunda mirada a este concurso.

Y es que el Festival de la Canción de Eurovisión 2022 es la gran fiesta musical de Europa pero gracias a las redes sociales se ha convertido en un evento que puede definir los éxitos musicales de todo el mundo.

Y aunque esto es más notorio en los últimos años debido a la globalización, ya venía desde el inicio de este concurso, pues solo hace falta ver la lista de las canciones famosas que han salido de Eurovisión para darse cuenta de que, a pesar de no ser tan famoso en América, este festival ha tenido gran influencia en la música por décadas.

Ganador del Festival de la Canción de Eurovisión 2022

Para los que no conocen muy bien aún cómo funciona este concurso, podría ser un poco confuso cómo se decide la mejor canción. El gran ganador del Festival de la Canción de Eurovisión 2022 es elegido con 50% votos del jurado profesional, 50% votos del público que lo hacen mediante una llamada por teléfono o un SMS. Algo importante que debes conocer es que el público no puede votar por su propio país.

Es muy interesante que el voto del jurado no siempre de la mano del voto de los Y así fue como esta noche el favorito de las redes sociales, Ucrania, recibió 439 votos y se convirtió en el gran ganador del Festival de la Canción de Eurovisión 2022.

En medio de un fuerte conflicto político con Rusia, el grupo Kalush Orchestra de Ucrania recibió un gran apoyo en redes sociales que aunado al talento de su canción logró darles el trofeo del Festival Eurovisión 2022.

La canción con la que Ucrania ganó Eurovisión se llama Stefania, una canción que combina el rap y la música tradicional ucraniana y está dedicada a la madre de Oleh Psiuk. Además, logró convertirse en uno de los momentos más emotivos de la noche cuando al terminar su presentación pidieron ayuda para su país.

"We love you, help Ukraine, help Mariupol, help Azovstal right now” / "Los amamos, ayuden a Ucrania, ayuden a Mariupol, ayuden a Azovstal, justo ahora."

Así que prepárate, porque probablemente, esta no sea la última vez que escuches a Kalush Orchestra, los grandes ganadores del Festival de la Canción de Eurovisión 2022.