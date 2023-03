La pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, está a unas horas de estrenar la segunda temporada de su serie-documental "Soy Georgina", pero antes ha ofrecido una entrevista en el programa español “El hormiguero”, donde ha revelado varias cosas, aunque también se ha dado a conocer que antes de su embarazo gemelar, donde perdieron a su bebé, Ángel, tuvo tres abortos más.

De igual forma, una de las cosas por las que las redes sociales comenzaron a hacer eco fue cuando señaló que ni ella ni Cristiano son materialistas, aunque también reveló que le ha regalado tres autos al futbolista, cosa que sonaría contradictoria.

No es materialista ni Cristiano Ronaldo

“No es muy materialista. Ninguno de los dos somos materialistas. Le he regalado tres coches, pero ya no le regalo más. Ya no es original. Este año me regaló su tiempo, porque mi cumpleaños suele coincidir con sus partidos y hemos pasado pocos cumples juntos. Este año me regaló su tiempo y me sentí súper feliz", señaló durante la entrevista.

El mejor y peor año de su vida

Este 24 de marzo se estrenará la segunda temporada de su reality, donde hablará la difícil etapa que vivió en su último embarazo y es que algunos medios han tenido la oportunidad de ver esta última entrega, y revelaron lo que fue ese momento para Gio y Cristiano.

"Cada vez que iba al ginecólogo por las noches tenía pesadillas porque me preocupaba cómo se colocarían, cómo sería el parto, si sería cesárea...", explicaba Gio. "Con cada ecografía tenía mucho miedo, me ponía muy nerviosa, porque anteriormente había tenido tres abortos y llegaba a casa muy mal", dice Rodríguez sobre lo que le ha costado poder ser madre con Ronaldo, que juega un papel secundario en los realities de su novia.

"Nacieron un lunes de Resurrección, llegaba entonces el momento más esperado, pero mi mundo se paró. Bella nació fuerte y sana, pero un trozo de mi corazón se marchó volando", agregó que Cristiano fue el encargado de hacer saber al resto de sus hijos lo que había pasado: “Cris les dijo que Ángel estaba en el cielo. Aquello fue una dosis de realidad”. "No seré nunca la misma", asegura ella después de hablar de estas pérdidas en su reality.