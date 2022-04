El presidente de la FIFA no tocó públicamente el tema del grito homofóbico, pero habló de la improtancia que tiene México en el futbol mundial.

Aunque no asistió al partido de ida de la final de la Concacaf Champions League entre los Pumas y el Seattle Sounders como se había comentado de manera extraoficial, el suizo Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) ha causado gran expectación por su visita a México para revisar los avances de los trabajos para la Copa del Mundo de 2026.

El jueves por al mediodía, Gianni Infantino sostuvo una reunión con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en donde se trataron temas como las adecuaciones que se realizarán en los tres estadios que aspiran a ser sedes del Mundial de 2026: Azteca, BBVA y Akron.

Después de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Gianni Infantino, en compañía de Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y Emilio Azcárraga Jean, propietario de Televisa y del América, realizaron una visita al estadio Azteca donde el presidente de la FIFA expresó sus comentarios sobre México, aunque no habló del grito homofóbico como en otras ocasiones.

"México es uno de los países más importantes en el mapa del fútbol mundial, es un país que tiene una historia y una cultura de futbol increíbles, es un país en el cual el futbol no sólo es pasión, no sólo es religión, si no más, es la vida de millones y millones de méxicanos y de gente de fuera de México que le tiene un cariño a México por lo que le ha dado al futbol", dijo Gianni Infantino en la cancha del estadio Azteca que buscaría ser sede de la inauguración del Mundial de 2026.

El presidente de la FIFA resaltó que más allá de que México y el estadio Azteca serán sede de la Copa del Mundo por tercera vez en la historia, el país "ha dado muchisimo al futbol y también ha desarrollado muchísimo. Para mí estar en México es fantástico y poder trabajar con el país, no solamente por el próximo Mundial sino por una expansión del futbol en Norteamérica con un impacto a nivel mundial".