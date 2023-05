Aerosmith, banda estadounidense de rock formada en Boston en 1970, confirmó su gira internacional de despedida antes del retiro oficial. Este tour, que comenzará en el 2023, tendrá el nombre de "Peace Out" y muchas personas en México comenzaron a preguntarse si se estarán presentando en el país.

"Después de 50 años, 10 giras mundiales y tocar para más de 100 millones de fanáticos, es hora de un último intento", anunciaron mediante las redes sociales. En cuestión de minutos, Aerosmith y el nombre de Steven Tyler, el líder de la mítica banda, se volvieron tendencia mundial.

Este anuncio de despedida llegó con dos particularidades: The Black Crowes será la encargada de abrir cada fecha y Joey Kramer, integrante de la banda, no formará parte de esta gira para "centrar toda su atención en su familia y su salud". En cada uno de los shows estarán tocando éxitos como "Dream on", "I don´t want to miss a thing" y "Walk This Way".

+¿Aerosmith se presentará en México 2023?

La banda liderada por Steven Tyler no anunció ninguna fecha en México hasta el momento. Según lo que comunicaron sólo se estarán presentando en Estados Unidos y Canadá.

La gira "Peace Out" comenzará el próximo 2 de septiembre en Filadelfia y terminará el 26 de enero del 2024 en Montreal. Aún no salieron los boletos a la venta.