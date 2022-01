Una de las mayores revelaciones que trajo el tenis en dobles el año pasado ha sido la aparición de Giuliana Olmos. La doblista ya había cosechado sus primeros títulos en Nottingham 2019 y Acapulco 2020, pero el 2021 lo cerró con broche de oro al participar de las WTA Finals, disputadas en Guadalajara.

Si bien es cierto que no logró sumar ni una victoria en los rounds robin, eso no opaca la coronación en el WTA 1000 de Roma junto a Sharon Fichman y menos aún la final en mixtos con Marcelo Arévalo en el US Open. Por ello, hay mucha expectativa en el inicio del calendario femenino.

La primera cita es el WTA 500 de Adelaida, donde la jugadora de 28 años debutará este lunes en los octavos de final de dobles. Acompañada por la canadiense Gabriela Dabrowski, se enfrentará a la dupla compuesta por la india Sania Mirza y la ucraniana Nadia Kichenok a partir de las 18:30 de CDMX.

El torneo funcionará como una de las paradas previas al Abierto de Australia, en el que Giuliana Olmos obtuvo su mejor resultado en un Grand Slam. En 2021, alcanzó los cuartos de final y cayó ante la dupla checa de Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova.

El hipotético camino a una final

En caso de que Olmos y Dabrowski superen su primera prueba, podrían enfrentarse a Shelby Rogers y Heather Watson en cuartos. No obstante, el peligro llegaría en semifinales, donde Leylah Fernández y Ashleigh Barty y sus respectivas compañeras son candidatas. En la parte superior del cuadro, Victoria Azárenka y Paula Badosa se perfilan para una final.