“Glee" fue un fenómeno cultural único de una generación que enfrentó con valor las convenciones sociales y provocó debates sobre sexualidad, raza, discapacidad y familia. Los episodios semanales repletos de música alegraron a mucha gente, pero no logró escapar de la obscuridad de Hollywood y el frenesí de las nacientes redes sociales”, dijo Jason Sarlanis, Presidente de Contenido Investigativo y de Crímenes Reales para TV Linear y Streaming. “Al mismo tiempo que homenajea a una serie que marcó la cultura pop y tuvo un éxito sin precedentes, GLEE: TRIUNFO, VERDAD Y TRAGEDIA revela la intensa presión resultante de ser catapultado al estrellato y presenta bajo una nueva perspectiva las terribles tragedias que ocurrieron entre los miembros del elenco y el equipo de ‘Glee’”, agregó.

La serie documental GLEE: TRIUNFO, VERDAD Y TRAGEDIA (The Price Of Glee) se estrena el viernes, 19 de mayo, por HBO Max y a partir del 1 de junio a las 09:45 pm por el canal Discovery Channel, con un nuevo episodio cada semana. La serie “Glee” , considerada como un fenómeno cultural, llevó al estrellato internacional a un elenco relativamente desconocido y conmocionó a la cultura pop. Pero esa producción que, en teoría, era el programa más alegre y musical de la televisión, estuvo marcada por grandes problemas. El elenco enfrentó diversos escándalos, repercusiones negativas en la prensa y tragedias fatales. La producción de Investigation Discovery presenta en tres capítulos los bastidores de “Glee” y revela la dura realidad de la fama.

