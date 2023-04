En videos que fue subido a las redes sociales se puede escuchar a dos persona que aparentemente se dedican a este tipo de diversiones extremas en dicha zona, y quienes asegurarían que la empresa que sufrió el accidente sería pirata, no regulada.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.