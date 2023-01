La payasita, conductora e influencer Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, dio a conocer más detalles sobre la violencia intrafamiliar que vivió a lo largo de toda su vida, pero que tocó fondo en 2021, luego de que su padre, Alfredo Ordaz, la golpeó contra la pared hasta hacerla perder el conocimiento, lo que provocó que lo denunciara.

Desde muy pequeña, sufrió violencia intrafamiliar y explotación infantil por parte de su papá, situación que desencadenaría a que la exconductora de Sabadazo sufriera una última en septiembre de 2021, golpiza que hoy lo tiene en libertad a pesar de que ya recibió una sentencia.

Araceli ofreció una entrevista para el programa de Silvia Olmedo en su plataforma de YouTube, donde aseguró que teme por su vida al estar libre su padre, pues cree que podría vengarse debido a que roto el silencio con varios detalles sobre su pasado en prisión.

“Tengo miedo, me muero de miedo, ahora que está fuera de mi vida (mi papá) pero está libre, tengo miedo. Por fin denuncié a mi padre y pues está peor, porque su actitud ha sido muy arrogante hacia su hija. Las audiencias han sido muy complicadas para mí”, señaló Araceli en una entrevista que duró más de 50 minutos.

Después de una larga audiencia, Araceli decidió contar con lujo de detalles cómo ha pasado la violencia que ejerció su propio padre contra ella, su madre y sus hermanos, quienes sufrieron constantes ataques donde su propio padre puso en peligro sus vidas.

“Le dieron una sentencia de un año porque solo lo pudieron acusar de violencia física, porque como llegue casi muerta, no pudieron llegar a darle los seis años que es el máximo y una multa de 4 mil pesos. Es un año de cárcel, pero que se pueden pagar con 4 mil pesos”, señaló a la entrevistada.

Gomita narró cómo fue el momento en el que su padre la golpeó y perdió el conocimiento, debido a que Araceli quiso defender a su mamá de los múltiples maltratos, aunque hay denuncias, toda la familia teme por su vida a pesar de su machismo.

“Me agarró de los dos brazos y me empieza a darme con su cabeza. Me arrancó las extensiones (..) me azotó contra la pared, me desvanezco, me agarra a patadas “le gritaba yo, te amo mucho, perdóname” y solo me gritó “eso es lo que querías”, le grité a mi tía que le hablara a la policía y se puso todo intenso y al final me dijo “Arita, diles que no te hice nada”, así fue la golpiza que le propinó, aunque aseguró que no era la primera vez que la golpeaba, sino desde muy pequeña hasta le quemó las manos en la estufa.

De igual forma, Gomita reveló que su papá golpeó a una persona y la mandó al hospital donde estuvo en estado de coma, eso lo llevó a estar una semana en la cárcel, pero pudo salir bajo fianza. Hoy la influencer solo pide una orden de restricción para ella y su familia, pues cree que puede haber una venganza por parte de él.