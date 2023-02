En la historia de los Grammy no solo a los cantantes se les premia, sino a todos los que tienen que ver con el ámbito de la música, tal es el caso de Georg Solti, el director de orquesta, quien es el más galardonado con 31 estatuillas, mientras que el compositor Quincy Delight Jones es el segundo con 29, él produjo varios discos de Michael Jackon y la mujer más galardonada es Beyoncé con 28 premios, pero este domingo de ganar cuatro de sus nueve nominaciones podría colocarla como la más ganadora de la historia.

A pesar de que Bad Bunny anunció su retiro de los escenarios por un año, este 2023 tendrá que cumplir con algunos compromisos, entre ellos están la 65ª edición de los premios Grammy 2023, donde también harán su aparición en el escenario las estadounidenses Brandi Carlile, Lizzo hasta Sam Smith, pero no, ninguno de ellos es uno de los más galardonados, pero no dudamos que con los años el Conejo Malo logre acercarse al récord de una famosa cantante.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.