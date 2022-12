Luego de la gran final del Mundial de Qatar 2022, otra gran final se asoma en el horizonte: la de MasterChef Celebrity 2022 y aquí sabrás cómo verla EN VIVO, con el horario, el canal y además, cómo verla online. Y es que este reality show ha emocionado a todo mundo ya que en esta edición fueron diferentes celebridades las que compitieron para encontrar al mejor cocinero de México en una temporada que estuvo llena de emociones, rivalidades y muchas, pero muchas lágrimas.

Desde que arrancó este programa, sus fans han vivido junto con los famosos participantes todo tipo de situaciones y como no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, este domingo 18 de diciembre se llevará a cabo la gran final de este certamen y para que no te pierdas de este emocionante desenlace, aquí sabrás cómo verlo ya sea en TV o en internet.

¿Dónde y cómo ver la Gran Final de MasterChef Celebrity 2022 EN VIVO?: Horario y canal

La gran final de este programa se llevará a cabo este domingo 18 de diciembre en punto de las 20:00 horas, hora de México, mientras que en países como Perú, Colombia y Ecuador este episodio será transmitido a las 21:00 hora local.

Esta gran final podrá verse a través de la señal de Azteca UNO, mientras que las repeticiones de este episodio se podrán ver en los canales -1 y -2 de Azteca UNO. De esta forma nadie se perderá el desenlace de esta edición de MasterChef Celebrity 2022.

¿Dónde y cómo ver la Gran Final de MasterChef Celebrity 2022 EN VIVO?: Cómo verla online

Esta posibilidad solo estará disponible para quienes tengan la app de TV Azteca En Vivo, ya que es muy probable que por tratarse del gran final de la competencia, esta no se ttransmita en la página web de Azteca UNO, en donde normalmente se pueden ver los programas al mismo tiempo que en la televisión.

¿Qué participantes lograron llegar a la gran final de MasterChef Celebrity 2022?

De todos los 20 participantes que entraron a la competencia solamente 5 celebridades lograron alcanzar la gran final, por lo que vale la pena recordar quiénes son los participantes que consiguieron llegar al último episodio de la temporada, los cuales son: