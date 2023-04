Gus fue publicista, periodista, actor, guionista, productor, jugador de videojuegos, director y conferencista mexicano. Pocos saben que su pasión por los videojuegos lo llevó a no solo tener su programa o la revista mensual de “club Nintendo”, sino que también fue guionista de Eugenio Derbez, creador de tan simpáticos guiones de XHDRBZ y La familia P. Luche en los años 2000.

