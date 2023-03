HBO Max dio a conocer que trabajará en la producción de la serie dramática "Welcome to Derry" (título provisional), con el sello Max Original. Este proyecto de Warner Bros. Televisión, que se convierte en la precuela del éxito mundial “IT”, el desarrollo de esta serie correrá a cargo de los cineastas Andy Muschietti y Barbara Muschietti ("IT", "IT Capítulo Dos") y Jason Fuchs ("IT Capítulo Dos", "Wonder Woman", "Argylle"), y Andy Muschietti será el encargado de dirigir varios episodios de la serie, incluido el primero.



Ambientada"Welcome to Derry" estará basada en la novela "IT" de King y amplía la visión establecida por el cineasta Andy Muschietti en los largometrajes de

Ante este anuncio que sin duda alegrará a los fanáticos del terror, Sarah Aubrey, Jefa de Contenidos Originales de HBO Max afirma: "Estamos encantados de continuar esta icónica franquicia con los brillantes Andy y Barbara Muschietti, Jason Fuchs y Brad Caleb Kane. Esta precuela ampliará el lienzo narrativo de IT y adentrará a los fans en la terrorífica y fascinante ciudad de Derry."



"Cuando éramos adolescentes, nos turnábamos para leer capítulos de 'IT' de Stephen King hasta que el grueso libro de bolsillo se caía a pedazos. 'IT' es una historia épica que contiene mucho más de lo que podríamos explorar en nuestras películas de 'IT'. Estamos impacientes por compartir las profundidades de la novela de Steve, con todo su corazón, humor, humanidad y horror" comentaron Andy y Barbara Muschietti.

Por su parte, Jason Fuchs agregó: "Poder volver al mundo de mi novela de terror favorita de todos los tiempos y ayudar a construir el universo cinematográfico singularmente brillante creado por Andy y Barbara es más que la oportunidad de mi vida, es un sueño hecho realidad... o, quizá más apropiadamente, una pesadilla."



Stephen King, creador del misterioso y emocionante universo de IT, mencionó: "Me emociona que la historia de Derry, la ciudad más embrujada de Maine, continúe, y me alegra que Andy Muschietti vaya a supervisar las aterradoras festividades, junto con un grupo de genios que incluye a su talentosa hermana, Bárbara. ¡Globos rojos por todas partes!”